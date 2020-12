Nejde však jen o českou specialitu, v zahraničí je to podobné. Zatímco v tuzemsku plují kapříci, češou se jabka, v Chorvatsku se jezdí Mercedesem či Passatem, ke kterému ovšem musíte dostat klíčky. V Turecku se zase zavlažuje…

Ale zpátky na tuzemské trávníky. I teď se objevují nové hlášky. Nejsou zatím tak výživné jako za Horníkových časů, přesto z nich vyskakuje jedna pravá perla.

Krulovo přání

Náčelník Berbr měl instruovat známého rozhodčího Pavla Královce před červencovým finále poháru mezi Libercem a Spartou.

„Jenom jednoduše, jenom jednu politickou věc potřebuju, jo? Ty to pochopíš. Byl za mnou Pepa Krula,“ naznačil, že je potřeba „tlačit káru“, jak se říkalo dříve, Spartě. Krula je bývalý sudí, nynější sekretář letenského klubu. Zkrátka známá firma.

Hned poté Berbr dodal: „A ze zbytku udělej suchej hajzl.“ Do titulku článku jsme využili slovo záchod, v textu už nelze dodržet dekorum.

Co to však znamená? Je to vlastně šifra, jen dokumentuje, že Berbr a spol. používali argot, tedy jazyk podsvětí.

Pomáhal si čísly

„Argot je vrstva slovní zásoby, žargon užívaný společenskou spodinou. Účelem tvoření zvláštních pojmenování je utajit obsah sdělení před nezasvěcenými posluchači,“ tak zní jeho vysvětlení. „Některé výrazy z argotu mohou být prozrazeny, a tím přestanou být součástí argotu,“ pokračuje definice.

Zjistit, co spojení znamená, nebylo jednoduché. Většina oslovených rozhodčích nevěděla. „V životě jsem to neslyšel. Vím, že Berbr instruoval sudí třeba čísly. Bude to sedmdesát, třicet, říkal,“ prozrazuje jeden z nich.

Nakonec se však tři zdroje shodly. Překlad výroku je úderný: „Jdi do toho natvrdo.“ Tedy: jdi, splň zadání. Přesně to udělal Královec, Liberec poškodil a Sparta získala trofej.