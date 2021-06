Se zajímavými výsledky přispěchala Federace fotbalových fanoušků, která se rozhodla vytvořit průzkum oblíbenosti systému VAR mezi 33 tisíci fotbalovými příznivci napříč celou Anglií. Závěr? Až 95 % z dotazovaných lidí projekt odsuzuje. Kazí jim požitek z celého zápasu.

Není se čemu divit. Časové prodlevy, sporné momenty a absolutní kontrola pohybu hráče, to všechno nejrozšířenějšímu sportu na světě ubírá na atraktivitě.

Již na začátku vzbuzoval revoluční krok z repertoáru fotbalového prezidia velkou vlnu kontroverze. VAR „krade“ po léta zarytou radost fanoušků ze vstřeleného gólu.

„Odvolávají se branky kvůli sporným momentům, které se však odehrály o značnou dobu dříve. Tomu nerozumíme,“ říká jeden ze zástupců výše zmíněné federace. A negativních názorů přibývá. Není tedy náhodou, že přes čtyřicet procent respondentů odpovědělo, že z důvodu přítomnosti videorozhodčího na stadionech již nebudou pravidelně navštěvovat zápasy.

Jak vůbec probíhá konverzace mezi arbitrem a příslušným sborem zkoumajících? To doteď bylo a zřejmě také zůstane ve hvězdách.

„Víme, co by mohlo pomoci. Dejte do reproduktorů konverzace s videorozhodčím, když se jde sudí dívat na obrazovku,“ říká pracovník FSA Steve Moulds. Jenže zatím se zdá, že toto přání by nedokázala splnit ani zlatá rybka.

Výsledky průzkumu již leží na stole vedení anglické Premier League, otázkou však zůstává, zda se s nimi něco bude dělat. Na druhou stranu si VAR stále drží malou hrstku příznivců. Čtyři procenta dotazovaných fanoušků totiž hodnotí jeho přínos fotbalu kladně.

Mezi ně by však rozhodně nepatřili příznivci brněnské Zbrojovky, která v letošním ročníku nejvyšší české soutěže utrpěla hned několik nepříjemných ran ze strany videa. A i kvůli tomu bodově nestačila na záchranu první ligy. Ale postižených je po celém světě nespočet.

Bouří se na domácí scéně, bouří se i na té evropské. Třeba takový Timo Werner, útočník čerstvých šampionů Ligy mistrů z Chelsea, by mohl o neuznaných brankách ze strany videorozhodčího sepsat světové bestsellery.

Jenže jak z patálií ven? Fotbal je sportem fanoušků. A jejich síla je nezpochybnitelná. Ostatně se o tom všichni přesvědčili před pár týdny, kdy díky jejich nesouhlasným protestům skončila kontroverzní Superliga dříve, než vůbec stihla začít.

Fanoušci nechtějí úplné zrušení technologie VAR. Bohatě by postačila jeho částečná úprava. Blíží se další fotbalová revoluce?