Díky fotbalu prošel prakticky celý svět. Na své kořeny ale nezapomněl a i teď si občas zahraje za Smetanovu Lhotu.

Když zavzpomínáme na vaše začátky, kdo vás přivedl k fotbalu?

Musím říct, že to byla vesnice. Jsem sice rodilý Pražák, ale od čtyř let jsme jezdili do Smetanovy Lhoty na chalupu a pak, k našemu nadšení s bratrem, se naši rodiče rozhodli tam nastálo přestěhovat, to mi bylo šest let. V té době v obci zrovna vznikl i první žákovský tým a tam jsem vlastně začal hrát fotbal i soutěžit.

Vracíte se do Smetanovy Lhoty často?

Po té době, co jsem byl hodně v zahraničí se vracím častěji. Určitě se tam chci i na stáří přestěhovat. Pořád tam hraji fotbal na okresní úrovni, žije tam můj táta, mám tam spoustu kamarádů a dá se říci, že v podstatě každý víkend, kdy nejsem s dětmi v Monaku, tak se objevím ve Smetanově Lhotě. Miluji to místo, je to mé dětství a už když se blížím po silnici z Čimelic, tak se těším, mám v sobě tu energii, protože na vsi je pořád co dělat.

Natáčíte váš první celovečerní film, jak ta myšlenka vznikla?

V listopadu loňského roku jsem se dohodl s producentem Petrem Větrovským. Je to o celé mé cestě od dětství až po profesionální kariéru. U mě to bylo totiž trochu jiné, než u ostatních budoucích fotbalových reprezentantů. Profesionální fotbal jsem začal hrát až v jednadvaceti letech, do té doby se mnou nikde nikdo moc nepočítal. Samozřejmě hodně se natáčelo a ještě natáčí ve Smetanově Lhotě.

Jak jste si zvykal na kamery?

Při zápasech mi kamery nevadily, ale tohle je pro mě nová role. Musím říct, že ze začátku jsem s tím měl trochu problém, byla tam spousta rozhovorů a pozvánky do různých televizních show. Ze začátku to nebylo jednoduché, ale už jsem si na to zvykl a je to lepší.

Kdy budeme moci zajít na váš film do kina?

Taková naše představa premiéry je 22.2. 2022, ale jestli to stihneme, to nevíme, protože byly komplikace ohledně covidu. V České republice to ještě šlo, tam máme v podstatě natočeno, ale se zahraničím byl problém. Museli jsme čekat, až se bude moci jet do klubů, kde jsem působil, takže až teď se začíná situace zlepšovat. Teď se točí v Monaku, pak začátkem července v Dortmundu a konec července v Belgii, což jsou takové tři hlavní štace, kde jsem působil. Jsou tam i speciální zahraniční hosté, kteří se musí také dotáčet.

Můžeme zmínit některé ze vzácných hostů?

Budou to hlavně moji spoluhráči, trenéři, ať už třeba Pavel Nedvěd, pan Brückner nebo Tomáš Rosický. Teď jsou v jednání i dva hvězdní hráči, proti kterým jsem hrál, ale nechci je jmenovat, protože nevím, jestli to vyjde a budou ochotní nám do filmu něco říct.

Čemu se momentálně věnujete?

Teď je to hlavně film a věci s tím spojené, takže marketing, samozřejmě i sport. Momentálně pendluji mezi Čechy a Monakem, kde žijí mé dcery. Kandidoval jsem do výkonného výboru Píseckého okresního fotbalového svazu a rozjíždíme i nějaké věci ohledně mládeže. Těšíme se, až se to po létě zase nastartuje a budou se moci hrát zase soutěže a budu se moci věnovat zase fotbalu.