Západočeši čtyři zápasy v řadě už nevyhráli. V tabulce se viktoriáni propadli až na šesté místo, o bod za nováčka z Pardubic. A to je ještě může po dohrávkách přeskočit Slovácko a Ostrava. „Potřebujeme náš propad zastavit, už je pět minut po dvanácté,“ uznal slovenský kouč v plzeňských službách Adrian Guľa a krátce se ještě vrátil k hodnocení zápasu v Jablonci.

„Dneska to bylo jako dva světy. Velmi slušný první poločas, domácí jsme nepouštěli do vážnějších šancí, zápas jsme kontrolovali, mohli jsme soupeře dorazit. Ale jakmile se ve druhé půli Jablonec chytil gólem, úplně jsme odešli. Všechny principy hry byly pryč. Ještě za stavu 2:2 měl Kobra (Zdeněk Ondrášek) šanci, ale nakonec jsme prohráli,“ uvedl kouč Guľa na online tiskové konferenci. „Jsem obrovsky zklamaný,“ zopakoval pak trenér Viktorie stejná slova jako po minulé domácí porážce s Karvinou (0:1).

Trenére, čím si vysvětlujete, že takhle zkušený tým, ztratí po velmi dobře zvládnuté první půli zápas, v němž vede 2:0? Že není schopný vůbec reagovat?

Neumím to vyhodnotit takhle krátce po zápase. Nevím, čím to je, jestli ztrátou pozornosti, nedostatkem sebevědomí nebo se tam promítl příběh toho, že i naposledy jsme tady inkasovali za stavu 2:1 a pak jsme to dobrou defenzivou dohráli. Musíme to detailně rozklíčovat.

Ale co povede ke zlepšení?

Kluci si musí uvědomit, že vyhrát zápas v české lize nejde jen individuální kvalitou. Potřebujeme být podstatně soudržnější, vytrvalejší v tom, co nám funguje. A dneska byla první půle dobrá.

Pouze jednou v sezoně jste udrželi čisté konto, gólman Hruška často po střelách ani nejde. Neuvažovali jste o změně na brankářském postu?

Ne, zatím jsme tímhle směrem nepřemýšleli.

Čtyřikrát v řadě jste nevyhráli. Vnímáte, že je vaše pozice u týmu ohrožená? Mluvíte o tom s vedením klubu?

Společně musíme zmobilizovat síly, tam směřuje naše pozornost. Jaké vedeme diskuse s vedením, to je interní věc klubu. Já zatím nebudu nic vynášet ven. Pochopitelně, že situaci vnímám.

Vidíte cestu, jak tým vyvést z krize? Máte nějakou vizi?

Mužstvo je schopné podávat kvalitní výkony, ale bohužel jsou to jen krátké úseky. V defenzivě jsme potrestaní za každé zaváhání. Asi si ten kalich hořkosti vypijeme až do dna. Potřebujeme jednotné myšlení, maximální koncentraci na práci.

Věříte, že je mužstvo ještě schopné nastartovat se a překonat neúspěšné období pod vaším vedením?

Každá krize má svoje hranice a je předzvěstí něčeho velkého. Tak to v životě i ve fotbale bývá. Já věřím tomu, že když si to společně vyžereme, přijde bod zlomu a začneme vyhrávat, předvádět kvalitnější výkony. Samozřejmě, že nejlépe už v nejbližším zápase.

Ten vás čeká už v úterý doma proti Teplicím. Dá se něco do té doby změnit?

Někdy je méně víc… Možná je dobře, že hrajeme tak brzy.