Krejčí už myslí na Euro a říká: Nechybí žádná velmoc, je tam výkvět Evropy

Když se minulý týden fotbalový trenér Karel Krejčí dozvěděl, že postoupil s českou jednadvacítkou na malé Euro, přirovnal to k zisku mistrovského titulu s plzeňskou Viktorií v roce 2016.

JEDEME NA EURO, jako by ukazoval kouč reprezentace do 21 let Karel Krejčí. Pár dnů před svými 52. narozeninami se dozví po losu ve švýcarském Nyonu jména soupeřů ve skupině. | Foto: fotbal.cz