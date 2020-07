Osmnáctiletý Jaroš je členem mužstva do třiadvaceti let, ale s prvním výběrem pravidelně trénuje. Minulé léto za něj dokonce nastoupil v přípravě. I proto byl pozván na večírek, při němž mančaft sledoval zápas Chelsea vs. City - a zažil tak opojení triumfem.

Co se ve městě po děje? Máte titul po nekonečném čekání.

Každý na tenhle moment čekal, není to úplně takové, jako kdyby se vyhrálo bez tříměsíční pauzy, ale všichni si to užívali. Bude se slavit ještě nějakou dobu, jak se čekalo třicet let, tak asi hodně dlouho. Fanoušci vyšli do ulic, dalo se předpokládat, že když uděláme titul, nikdo z nich moc nebude brát ohledy na to, že by se měly držet dvoumetrové odstupy.

Vy jste se také zapojili?

My hráči ale do města nechodíme, ani nemůžeme, dvakrát týdně máme testy na koronavirus, jezdíme jen na tréninky a domů. I na tréninku udržujeme všechny předpisy, rozestupy. Včera to bylo poprvé, co jsme se jako tým sešli takhle pohromadě. Všichni ale měli negativní testy na koronavirus, takže jsme věděli, že je to bezpečné.

Zápas jste sledovali v hotelu. To jste tolik věřili, že už budete slavit?

Dohodlo se to den předem, řeklo se, že bude grilovačka. Vědělo se, že se u toho budeme dívat na fotbal. A doufali jsme, že Chelsea vyhraje, nebo ubojuje aspoň bod. Nakonec Chelsea vyhrála a bylo to skvělé.

Co vás nejvíc zaujalo?

Finální píšťalka, když se rozhodlo o tom, že se získal titul po třiceti letech. Bylo to napětí, všichni tam čekali, jako kdyby se měl slavit Nový rok. Počítaly se vteřiny do konce zápasu, pak to vypuklo a trochu se to zvrtlo. (usmívá se) Najednou všichni začali slavit, lítala šampáňa, všichni začali poskakovat, každý byl úplně dojatý. Všichni celou sezonu makali, aby se dostali až sem. Nádherný zážitek.

Kdo byl hlavní šéf oslav?

Kapitán. Jordan Henderson, on je takový lídr. Vždycky se všeho ujme. Platilo to tak i včera.

Jak titul prožíval slavný trenér Jürgen Klopp?

Bylo vidět, jak moc to pro něj znamená. Přišel s cílem, že chce vyhrát ligu a všechny možné trofeje, teď už to dokázal. Všechny obešel, se všemi si podal ruku, všem pogratuloval. Každému řekl něco málo. Větší proslov bude mít asi až zítra na tréninku.

Vy jste také součást týmu, že?

Neberu to tak, že bych měl nějaké velké zásluhy, ale je to tak, pomáhal jsem kluky připravovat na tréninku. Je skvělé, že můžu být u toho. Moc to pro mě znamená, i když jsem nebyl v lize na hřišti. Když se podívám na to, že jsem byl dlouho zraněný, pak do toho přišel koronavir, a teď tady s Liverpoolem slavím titul, s nejlepším klubem na světě, tak je to neskutečné.

Nedostanete se nyní do brány, když má Liverpool pohár jistý?

Bylo by to určitě skvělé, ale nevím. Jestli bude chtít trenér vyhrát všechny zápasy a bude stavět ten nejsilnější tým, nebo dá šanci pár mladším klukům. Tahle sezona je jiná tím, že byla dlouhá pauza, možná bude chtít, aby co nejvíc hrály opory a všichni kluci měli co největší vytížení před novou sezonou. Kdybych se ale dostal na hřiště, tak by to samozřejmě bylo skvělé.