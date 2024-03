12. David Holoubek

Zdroj: ČTK/Petrášek Radek

Věk: 43

Aktuální klub: Mladá Boleslav

Dokážete si představit, že by David Holoubek kopal do lavičky? Ne, takový není. Už od angažmá v mládeži Sparty dbá na svůj projev, přemýšlí o tom, co řekne a jak to řekne. Umí motivovat, ale nějaké sprosťárny od něj nečekejte.