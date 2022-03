Meyerová zemřela v úterý v kampusu bez cizího zavinění. Podle soudního lékaře okresu Santa Clara v Kalifornii spáchala sebevraždu.

Nečekaná smrt studentky mezinárodních vztahů a historie, kterou spoluhráčky označovaly za obětavou týmovou hráčku, zasáhla celou fotbalovou komunitu. „Neexistují slova, která by vyjádřila prázdnotu, kterou v této chvíli cítíme,“ uvedli zástupci stanfordské univerzity.

Incredibly saddened to hear about Katie. Thinking about all her family, friends, and teammates, right now and hoping they are getting all the love they need and deserve. https://t.co/eIgtmuploH