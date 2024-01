Únor

Ligové Teplice pod trenérem Jiřím Jarošíkem doma dokázaly prohrát 0:5 s Ostravou a zároveň obrat o dva body pražskou Slavii. Po tuze překvapivé remíze 1:1 se dokonce zlobily na sudího Tomáš Klímu.

Pomohl rozhodčí Klíma Slavii? Ogbu zahrál rukou, názory na penaltu se rozchází

Proboštov toužil po návratu do krajského přeboru. Přípravu ale nezahájil nejlépe, v Srbicích prohrál 0:7. „Byl to můj zápas po pěti měsících. Zase mám chuť se na to vykašlat. Nemůžeme to mít takhle na salámu," rozčiloval se gólman poražených Michal Račuk.

FOTO: Proboštov dostal v Srbicích sedmičku. Račuk svůj tým tvrdě zkritizoval