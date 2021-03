Patrik Gedeon (kapitán FC Chomutov):

„Myslím si, že letošní sezona se už zřejmě nedohraje. Česká vláda tvrdá opatření proti šíření koronaviru stále protahuje, takže si myslím, že letošní divizní sezona se už nerozběhne. Cokoliv jiného by bylo velké překvapení.“

Jiří Šmidrkal (trenér SK Sokol Brozany):

„Myslím si, že je to nereálné. Minimálně do konce března jsme zavření, to je jisté, a kdo ví, zda to nebude ještě déle. Pokud bychom pak měli mít nějakou přípravu na soutěž, řekl bych, že se to nedá stihnout. Zbývá tuším osm kol, to jsou dva měsíce, plus případně odložené zápasy, nevěřím, že by se to dalo odehrát do konce června.“



Michal Kubec (trenér TJ Mojžíř):

„Vzhledem k situaci, která momentálně panuje, si myslím, že ne. Podle regulí by se měla vzhledem k postupům a sestupům odehrát alespoň polovina soutěže, což bych za současného stavu neřekl, že je reálné.“



Jan Kopta (útočník FK Baník Most-Souš):

„Nám se letošní sezona vydařila a vyšvihli jsme se na čelo divizní tabulky, ale pokud bych měl odhadnout, zda povedenou sezonu dohrajeme, tak si spíš myslím, že ne. Bohužel situace ve světě je taková, jaká je a zdraví lidí je přece jen přednější. Já jen doufám, že se nám i poté bude stejně dařit.“



Miroslav Procházka (trenér Jiskra Mšeno):

„Už se bojím něco tipovat. Někdo říká, že se sezona dohraje, někdo že ne. Pravidla říkají, že když se nedohraje soutěž, tak se anuluje. Když se dohraje padesát procent, takže vlastně se dohraje podzim, tak by měla být soutěž uznaná. Myslím, že to tlačí k tomu, aby se soutěž dohrála. Je to padesát na padesát. Určitě bych chtěl, aby se už něco dělo. Ale trénovat se nedá, jen běhat a to je málo. Měli bychom před startem soutěže mít alespoň tři týdny na trénování, aby se do toho hráči dostali. Ne každý je trénoval zodpovědně sám. Jsem optimista, asi stejně jako ve Velkých Hamrech Pepa Hnídek. A taky už bych chtěl, aby se začalo hrát. Ale nevěřím tomu.“



Vlastimil Chod (trenér SK Stap Tratec Vilémov):

„Pořád chci věřit tomu, že se letošní sezona na jaře dohraje. Ale teď si hlavně přeji, aby byla situace v republice taková, aby k tomu opravdu mohlo dojít. Nyní se rozjelo velké plošné testování, které by nám s návratem ke sportu mohlo také hodně pomoci.“



Nikos Romanopulos (předseda Jiskra Machnín):

„Věřím, že ano. Alespoň podzimní část, která na Liberecku má před sebou ještě pět kol. Zkrátka tak, aby bylo 50 % zápasů dohraných a mohlo se postupovat a sestupovat.“



Karel Kaňkovský (útočník, Skalice u České Lípy):

„Fotbal mi už dost chybí. Hlavně zápasy a pozápasové posezení u piva. Někde jsem zaslechl, že v první polovině dubna by se mohlo hrát. Já osobně si myslím, že na jaře už si nezahrajeme.“



Vojtěch Trup (záložník FK SEKO Louny):

„Kraje a níže určitě, teď jde o to, jestli alespoň divize a ČFL. Myslím, že je to tak 40:60.“



Michal Frank (brankář Sokol Kladruby):

„Myslím, že ne. Takže naše usilovné nabírání kondice přijde vniveč.“