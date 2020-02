Béčko FK Teplice bude hrát v sobotu od 10.30 na umělé trávě Stínadel s divizním nováčkem z Loun. Naposledy Tepličtí prohráli v německé Grimmě s tamním celkem 1:2, jediný gól dával Šup, to se psala 85. minuta. Poté bylo utkání ukončeno.

Béčko Teplic padlo s německým celkem Bischofswerdaer FV 08 | Foto: FK Teplice/Jaroslav Novák

„Na hřiště bylo už hodně emocí, každý souboj končil strkanicí. Sudí proto utkání raději odpískali. Utkání se zkrátka vyhrotilo, kluci si nechtěli nic nechat líbit a bylo to na ostří nože. Jak už to bývá – arogance a úsměvy rozhodčích nás odsoudily do role, které když podlehnete, tak prostě nejde vyhrát. Ukázkou byla druhá branka v naší síti z jasného téměř dvoumetrového ofsajdu těsně před naší lavičkou,“ popsal nerovný boj trenér béčka Jaroslav Kolínek.