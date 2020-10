Josef Blažek (fotbalista FK Teplice B): Jsem rád, že na Berbra už konečně došlo, že to na něj konečně dopadlo. Snad se už teď bude český fotbal ubírat tou správnou cestou - poctivou cestou. Doufám, že dojde na vyčištění nejen u druhé a třetí ligy, ale i v nižších soutěžích, kde jsme také v posledních letech stáli při zápasech proti nepoctivosti, neferovosti atd. Snad se tedy začíná českému fotbalu blyskat na lepší časy. Konečně!

Martin Kovařík (mluvčí FK Teplice): Rezignace Romana Berbra by měla být jen začátkem, protože osob, které jsou na něj napojeny a které by jednoznačně měly skončit, je mnohem více. Současně si myslím, že to, co zatím uniklo z vyšetřovacích spisů, je pouze začátek a že během vyšetřování toho jistě vypluje na povrch ještě mnohem více. Ve fotbale se funkcionářsky pohybuji nějakých třináct let, fanouškem jsem přes dvacet let a to, co se dělo a na co neexistovaly důkazy, mne vždy neskutečně štvalo. Proto věřím, že tohle přispěje ke kultivaci prostředí v českém fotbale.

Karel Jelen (fotbalista Srbic): Je jedině dobře, že ho chytli. Myslim si, že to trvá už delší dobu. Tak konečně sklapla past… Určitě by si mel jít za to sednout. Asi nebude jediný, kdo tohle dělal. Všichni by měli být po právu odsouzeni. Pan Berbr by se už neměl vracet k fotbalu.

Patrik Váňa (předseda TJ Baník Osek): Podle mě se dalo něco podobného čekat. FAČR už dlouhodobě v očích veřejnosti má velkou nedůvěru, hlavně v osobě Romana Berbra. Několikrát jsem slyšel vyjádření mnoha bývalých reprezentantů, kteří se nechtějí zapojit do jakýchkoliv pozic v rámci FAČR kvůli Romanu Berbrovi. I to je pro mě signál, že tam něco bylo špatně… Mě to strašně mrzí, protože český fotbal tímhle ztratí důvěru úplně, určitě i nějaké silné partnery. Na druhou stranu doufám, že to je šance konečně očistit fotbal, dostat do vedení nové slušné lidi, kteří by ten český fotbal znovu pozvedli a vrátili mu lesk.

Pavel Sedláček (TJ Oldřichov): Jsem pro exemplární tresty, a to nejen pro Berbra, ale pro všechny, kdo praktikovali tyhle prasárny. Pak můžeme jen doufat, že na jejich pozice budou dosazeni lidé, kteří vrátí český fotbal tam, kam patří. Není možné, aby náš fotbal řídili lidé, kteří zneužívali své pozice a díky penězům dělají z fotbalu jen svůj byznys. Bohužel ten problém se táhne už od mládeže skrze okres, A třidy, B třídy až do 1. ligy. Pevně doufám, že se po této kauze něco změní, že se budou utkání rozhodovat na zeleném pažitu a ne u McDonald's, benzínek a podobných zařízení.

Lukáš Kouba (brankář FK Duchcov): Já jsem rád, že konečně došlo na pana Berbra a jeho pobočníky, kteří mu napomáhali v tom, co dělal. Dění ve fotbale to určitě ovlivní a jeho už tak dost pošramocenou reputaci se mu zase zhorší. Ale snad přijdou rovnější lidi, kteří se budou snažit vrátit fotbal tam, kam patří. Hlavně jsem rád, že se bude zase o trochu lépe dýchat FK Teplice. Rozhodčích mu vinou toho, že vystupoval právě proti panu Berbrovi, dávali na hřišti co proto!

Jan Smrž (předseda STK Teplice): Byl jsem z celé situace překvapen. Nečekal jsem, že padne podezření i na lidi z vedení ÚKFS. Fotbal se bude muset očistit a znovu se snažit získat své postavení. Pana Berbra už nikdo neočistí.

Přemysl Kosejk (rozhodčí): Překvapilo mě to, asi jako všechny. Co se bude dít dál, nedokážu předjimat. Vliv na dění ve fotbale bude mít celá kauza určitě. Jak moc velký? To netuším a ostatně to ani neovlivním. Můžu celou věc jen pozorovat zpovzdálí.

Daniel Vorel (fotbalista Novosedlic): To, co se děje teď kolem kauzy Berbr a spol., mě vůbec nepřekvapuje. Podle mě to byla jen otázka času, kdy na něco přijdou. Korupce je všeobecně známé svinstvo, které tu vždycky bylo je a bude. Teď zase spadla klec. Jestli to ovlivní fotbal, to je jen na těch, kteří vymění na vyšších pozicích ty nesprávné lidi. Kdyby se nekradlo a dávali se peníze tam, kam mají, do rozvoje mládeže, do akademií apod., tak by byl u nás fotbal na mnohem vyšší úrovni a vychovávali bysme skvělé fotbalisty. Bohužel našim dětem ty peníze kradou, to by se mělo už konečně změnit. Někdo to odskáče určitě. Každopádně všichni víme, že mají schováno pod polštářem.

Denis Egrt (fotbalista Srbic): Celou kauzu sleduji a jsem ohromně rád, že tahle věc přišla. Troufnu si říct, že na to většina fanoušků čekala. A moc bych si přál, aby všichni obžalovaní v této kauze byli tvrdě a nekompromisně potrestáni, klidně odsouzeni. Jen se bojím toho, že padnou nějaké směšné pokuty a pojede se znovu na čisto a ve stejném režimu toho, co se tu dlouhé roky děje. Velká část fotbalové společnosti už nad tím, co se tu děje, mávla rukou, ti ostatní se s tím nějak učí žít. Doufám, že se blýská na lepší časy. Jestli tohle očistí fotbal, si nejsem jistý. V mých očích už to není ani tolik o fotbale a kvalitě týmu, ale jen o tom, komu rozhodčí a lidé na nejvyšších místech pomůžou. Kdo ten fotbal bude řídit? Moc rád bych v čele našeho fotbalu viděl nějakou osobnost jako je Petr Čech, Tomáš Rosický nebo Pavel Nedvěd. Za mě to jsou ty lidi, kteří by měli chtít očistit česky fotbal. A jak to ovlivní dění ve fotbale? Na to asi ani neumím odpovědět. Nevidím do toho, kdo a kolik do toho vráží peněz, ale samozřejmě bych si přál jako fanoušek, aby ten fotbal byl daleko atraktivnější, zajímavější a mohli jsme se trochu srovnávat s top týmy jak v klubech, tak i v reprezentaci.

Rozhodčí, který si nepřál být jmenovaný (autor jméno sudího zná): Slyšel jsem na toto téma dost věcí. Podstatné je, že pokud se některé věci podaří dotáhnout do konce, tak by se fotbal mohl očistit. Ale pravdou je, že systém, který Berbr vybudoval, je silný, nevznikl ze dne na den. Tudíž i vymizení a zrušení některých kontaktu, praktik se bude těžko mávnutím proutku měnit. Každopádně to na český fotbal bude mít pozitivní vliv. Třeba si i další osoby, které se toho účastnili, dají větší pozor, bude to pro ně odstrašující priklad. Především ale panu Berbrovi budou muset být nekalé praktiky prokázány. Jinak to bude jen křivé obvinění. Přijde mi, že to, co se povídá, nemá pádné důkazy a opodstatnění. Navíc v našem právním státě jsou některé věci složité…

Jiří Tyl (trenér mládeže v FK Teplice): Ať už tato kauza dopadne jakkoli, je to velice silný signál všem lidem okolo fotbalu, že uplácení a ovlivňování výsledků jim nemusí projít nebo neustále procházet. Možná si spousta lidí takováto jednání rozmyslí, než aby riskovali problémy s policií. Fotbal to zcela neočistí, ale rozhodně by mohl být čistší.

Lukáš Doležálek (fotbalista SK Dubí): Bohužel to dokazuje, že fotbal u nás stále není a ještě zřejmě nějakou dobu nebude "čistý" sport. Teď si jen přeji, aby celá kauza byla řádně dotažena do konce, a pachatelé byli spravedlivě před soudem potrestáni. Pokud se tohle povede, věřím, že je to určitě krok k tomu, aby se fotbal u nás hrál zase podle pravidel. Nicméně taková kauza může ovlivnit a zcela určitě ovlivní dění ve fotbale, protože padne zájem sponzorů, zájem fanoušků a možná, že i zájem rodičů, kteří se teď rozhodují, na který sport své dítko dají. Důvěra se snadno ztrácí, ale špatně získává zpět. I přesto všechno doufám, že by to mohl být impuls ke změně a k lepším zítřkům v českém fotbale.

Oldřich Zícha (fotbalista TJ Oldřichov): Tohle fotbalu pomůže, ale uškodí zároveň. Pomůže tím, že se zbavíme těchto lidí, kteří fotbalu škodí, ale zároveň mám strach, aby to neodradilo rodiče budoucích fotbalistů a také sponzorů. Každopádně jsem rád, že to těmto lidem nebude stále procházet. Doufám, že to odradí budoucí vedení v našem fotbale od nekalých praktik. Chci, aby vše probíhalo tak, jak má, férově.



Karel Rouček (rozhodčí): V tuhle chvíli na to žádný názor nemám. Ze své pozice bych ho ani neměl čím podložit, protože se v těch sférách, o kterých kauza píše, vůbec nepohybuji. V soutěžích, kde jsem působil nebo působím, se nic nekalého neděje.