Stále velmi krásný fotbalový areál v Blšanech byl v pátek dějištěm přípravných duelů mezi dorostenci Teplic a Příbrami.

Ze zápasu Teplice - Příbram v Blšanech | Foto: FK Teplice

V Blšanech se utkala družstva Teplice a Příbrami do 19 a do 17 let. Teplická devatenáctka se Středočechy prohrála 2:5, sedmnáctka ji pomstila, když zvítězila vysoko 9:0.