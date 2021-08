Fotbalisté Mladé Boleslavi potvrdili v domácím zápase proti Teplicím roli favorita, když seveřany zdolali poměrem 3:1. Premiérovou branku ve své prvoligové kariéře vstřelil odchovanec Mnichovohradišťského SK Vojtěch Stránský.

Domácí poslal do vedení svým druhým gólem v sezoně mladíček Fila, ale hosté odpověděli záhy gólem Jakuba Mareše. Klíčový moment zápasu přišel ve 35. minutě. To vnikl z pravé strany do soupeřova velkého vápna Skalák a když se zasekávačkou zbavoval protihráče, tak jej Mazuch podrazil. Hlavní rozhodčí Klíma bez váhání nařídil pokutový kop, a ten jistou ranou k pravé tyči sám faulovaný Skalák proměnil.

Boleslav byla ve druhém poločase jasně lepším týmem, ale pojistku se nedařilo přidat. Pět minut před koncem byl vyloučený po druhé žluté kartě hostující Chlumecký a domácí přesilovku využili v 89. minutě. Po rohu se do odraženého míče opřel za šestnáctkou dorostenec Stránský a byla z toho nezapomenutelná první ligová branka v životě.

„Soupeř nás potrestal z prvních dvou střel, i když jsme v úvodu působili lépe. Dokázali jsme sice vyrovnat, ale pak za jsme po mikro kontaktu dostali druhou branku a my naopak další šanci nevyužili. V závěru jsme šli do deseti, a to už bylo hodně těžké," uvedl zklamaný teplický trenér Radim Kučera, který podle svých slov věřil, že jeho Skláři mohou na středočeském hřišti něco uhrát.

„První poločas nebyl z naší strany ideální, ale přesto se nám ho podařilo vyhrát. Druhý jsme zvládli a v závěru přidali třetí gól. Za tři body jsme rádi," uvedl boleslavský trenér Karel Jarolím.

"Byl to těžký zápas, hlavně v úvodu měly Teplice hodně šancí, ale nám se povedla dobře brejková situace a šli jsme do vedení," hodnotil utkání po konečném hvizdu autor vítězné branky Jiří Skalák. "Do přestávky jsme šli ale s vedením, takže jsme mohli být klidnější. Druhý poločas už byl v naší režii, Teplice už neměly žádné šance. Škoda jenom, že jsme třetí gól nepřidali dříve. Ale za průběh utkání to byla zasloužená výhra," dodal boleslavský středopolař.

FK Mladá Boleslav – FK Teplice 3:1 (2:1)

Branky: 23. Fila, 35. Skalák, 89. Stránský - 26. Mareš. Rozhodčí: Klíma. ŽK: Škoda, Matějovský - Chlumecký, Fortelný, R. Kučera (trenér). ČK: 85. Chlumecký (Teplice). Diváci: 2512.

Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Karafiát, Plechatý (31. Jurásek) - Skalák (78. Stránský), Matějovský (77. D. Mašek), Dancák, Ladra (60. Ewerton) - Fila (60. L. Mašek), Škoda.

Teplice: Čtvrtečka - Švanda (33. Kodad), Mazuch, Knapík, Chlumecký - Jukl, Mareček (88. Hasil) - Černý, Krunert (71. Trubač), Moulis (70. Fortelný) - Mareš (71. Ledecký).