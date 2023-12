/ROZHOVOR/ Jedničkou na trhu sportovních cestovních kanceláří je v Česku a na Slovensku společnost FotbalTour, která nabízí zájezdy i na hokejové duely a další zajímavé sportovní události. Po těžkém covidovém období se jí nebývale daří. „Bylo to náročné, ale hlad po fandění a zážitkách spojených se sportem byl tak výrazný, že je naše firma teď tam, kde je," říká upřímně Tomáš Jacečko z marketingového oddělení oblíbené cestovky.

Klienti cestovní kanceláře FotbalTour na cestě za zážitky | Foto: FotbalTour

Co je potřeba pro to, aby byl klient spokojený?

Ozvat se nám. (úsměv) Od prvního momentu se snažíme poskytnout co nejlepší servis a zabezpečit to, aby fanoušek neměl žádný stres z organizace zájezdu nebo s nekonečným sháněním vstupenek. Velmi důležitá je přátelská komunikace z naší strany; je pro nás prioritní, aby měl náš klient při sportovním zážitku pohodu.

Má český fanoušek raději full servis cestovní kanceláře, nebo spíš cestuje na vlastní pěst?

Český fanoušek je hlavně velmi opatrný. Snaží se vše zařídit sám, ale když zjistí, jak je to komplikované, osloví následně nás. Cestování a shánění vstupenek na vlastní pěst má svoje úskalí. Pokud se klient rozhodne pro takové cestování, určitě doporučuji, aby si všechny informace důkladně ověřil, protože v poslední době se čím dál víc na internetu objevuje množství podvodů.

Někteří sportovní fanoušci chtějí sehnat jen vstupenky, protože dostat se na zápasy těch nejslavnějších klubů je často hodně složité. Pak cestují na vlastní pěst. Vaší velkou sílu je prý sehnat lístky právě na hodně exponované zápasy, proto se takoví na vás stále obracejí.

Takové klienty jsme dříve měli velmi často. Pravidelně si u nás brali pouze vstupenky. Postupem času, možná kvůli zrychlenému životnímu stylu, si nechávají poskládat celý zájezd od nás. Cestování na vlastní pěst ale stále je a vždy bude. I pro ty, kteří chtějí jen vstupenky, jsme k dispozici a rádi jim pomůžeme.

Umíte zprostředkovat setkání se samotnými hráči? Dejme tomu, že fanoušek touží po podpisu Mbappého…

Na to se nás často ptají hlavně ti, kteří s námi někam chtějí cestovat poprvé. Střetnutí s českými a slovenskými sportovci do určité míry umíme zařídit, ale ti sportovci často mají svůj denní program, do něhož patří například trénink, mediální povinnosti a pochopitelně i jejich rodiny, který je složité nějak měnit a ladit s potřebami našich klientů. Když se možnost setkání se sportovcem naskytne, většinou ho přichystáme jako překvapení pro naše klienty, aby dostali extra zážitek.

Který zájezd se vám v roce 2023 opravdu povedl?

Pro klienty na Slovensku byl hitem charterový zájezd na fotbalovou kvalifikaci Portugalsko - Slovensko. Měli jsme plné letadlo fanoušků, kteří viděli pět gólů, Ronalda v akci a nádherné město Porto. Na ty, kteří si vybrali vícedenní zájezd, čekala ochutnávka vína a večeře u bývalého reprezentanta Marka Čecha s minikoncertem Igora Kmeťa. Lidi byli maximálně spokojení, pro mnohé to byl zážitek na celý život, vždyť si mohli splnit svůj sen, kterým bylo vidět hrát Ronalda na vlastní oči. Všem účastníkům zájezdu jsme věnovali slovenské reprezentační trička a malý suvenýr na památku. Pro české klienty byl jedničkou charterový let na mistroství světa v hokeji do Lotyšské Rigy. Vypravili jsme letadlo nejen z Čech, ale i ze Slovenska. V prostředí krásného městě bylo plno fanoušků z různých koutů světa a hlavně mnoho česko-slovenských fandů, které bylo slyšet. Atmosféra byla znovu přátelská, uvolněná. Organizačně se vše zvládlo na výbornou, i když pochopitelně vždy se může přihodit nějaké nedorozumění či chybička.

Vaše cestovní kancelář má dlouhou historii, na trhu jste 15 let. Za tu dobu jste musel zažít i spoustu kuriozit…

Kuriózní momenty zažíváme v podstatě na každém zájezdu. Pamatuji si, jak se nám jeden klient ztratil během třiceti minut dvakrát, a to bylo jen na cestě k autobusu. Po několika telefonátech jsem ho šel hledat. Ukázalo se, že byl jen pár desítek metrů od nás. Pan Honza byl smutný. Zeptal jsem se ho, co se stalo a on mi odpověděl, že zapomněl koupit svému tátovi plechovku lokálního piva, což dělá na každém zájezdě. Všechny obchody s lokálním pivem byly zavřené, tak byl zoufalý, že neví, kde takové pivo koupit. Nakonec jsme při výjezdu z města zastavili na benzínce a vytoužené „Leipzig Gose" se koupilo. Přidám ještě kuriozitu z výletu na F1 do Maďarka. Autobus byl z devadesáti procent obsazený chlapy. Udělali jsme kvíz o F1, měl dvacet otázek. Bez jediné chybičky vyhrála 29letá fanynka Ferrari. Za porážku všech pánů si od nich vysloužila pořádný potlesk. I tahle příhoda je důkazem, že sport nezná hranice; fandit může kdokoli.

Zdroj: Youtube

O jaké destinace je největší zájem?

Dlouhodobě kraluje Milán a zápasy na San Siru. Dodnes vypravujeme minimálně jeden autobus na každý velký zápas a je jedno, jestli jde o Inter, nebo AC. Samozřejmě jsou lákadlem i Barcelona a Madrid, a to nejen pro svojí architekturu a příjemnou teplotu, ale i díky světovým hvězdám, kterými disponují. Londýn a Manchester s Liverpoolem jsou rovněž stálicemi. Řekl bych, že právě o anglickou Premier League evidujeme u klientů největší zájem. Poslední dobou je hitem West Ham, a to díky Součkovi a Coufalovi. Navíc v Premier League se v každém kole najde zápas, který láká i nezaujatého diváka. Od doby covidu je k neudržení formulománie. Zájem o F1 je extrémní, zájezdy mizí rychle.

Dokážete říct, které kluby opravdu umíte? Jsou to ty, kde máte léta své delegáty, kteří díky tomu umí poskytnout dokonalý servis?

Umíme všechny sporty. Měli jsme už poptávku i na šipky v Anglii. Vždy se dá najít správná cesta. Jak říkáte - své delegáty máme ve všech klíčových městech (Londýn, Manchester, Barcelona, Řím, Neapol, Madrid, Paříž). Jsou to většinou Češi nebo Slováci, kteří v daném městě žijí už delší dobu a jsou ochotní klientům kdykoliv pomoct.

Určitě máte nenáročné klienty, ale i klienty, kteří už vyžadují nadstandard. Jak ale vypadá váš průměrný klient, tedy sportovní fanoušek, který chce vidět naživo evropské i světové hvězdy?

Použil bych spojení „tradiční klient". To je takový klient, který chce zažít neopakovatelný moment, ale á obavu z celé organizace a hlavně z doručení vstupenek. Jde o různé věkové kategorie lidí, kteří chtějí zažít výlet spojený se sportem. Třeba chce vzít rodič svoje dítě na fotbal nebo kluk svou holku na hokej. Dokonce se v poslední době stává, že mladí lidi chtějí překvapit své blízké dárkovou poukázkou. Dovolím si tvrdit, že ten moment, kdy člověk drží v ruce něco, co ho přiblíží tomu zážitku, je opravdu nepopsatelný. A pro takové momenty jsme tu my. S klienty, kteří vyžadují nadstandard, že potkáváme velmi často a není to pro nás žádný problém. Vždy najdeme možnosti, aby se takový klient ve vybrané destinaci cítil co nejpohodlněji. Ti, kteří si žádají nadstandard, jsou už dostatečně zcestovalí a znají cenu služeb, které jim nabízíme. Ví, co očekávat a také ví, co přesně chtějí. My jim dokážeme nabídnout nejen vstupenky, ubytování, ale i extra atrakce a další jedinečné zážitky. Mimochodem hodně jsou v kurzu zájezdy na otočku. To je dané opět tím, že někteří lidé nemají čas na delší výlety.

Kolik to stojí?



Ne každý si může takový zážitek dopřát. V nabídce zmíněné společnosti je teď například „last minute" letecký zájezd na šlágr anglické Premier League Liverpool - Arsenal, který se hraje v sobotu 23. prosince. Fotbalového fanouška vyjde na 16 900 korun, v ceně je zpáteční letenka, vstupenka, ubytování na jednu noc i služby delegáta. Na Štěpána se zájemci můžou „na otočku" vypravit na souboj druhé nejvyšší soutěže Millwall - QPR. Letecký zájezd na londýnské derby začíná na 7 500 korunách. Už z tohoto srovnání je patrné, že vstupenka dělá v ceně významný rozdíl.



Pro hokejové fanatiky může být velkým zážitkem únorový letecký zájezd na NHL, konkrétně na dvojzápas Bostonu s Davidem Pastrňákem (ubytování na pět nocí, zpáteční letenka, vstupenky, delegát). Cena? Začíná na 47 500 korunách. Do zámoří ale cestuje hodně fanoušků individuálně. Třeba i proto, že letenky do Bostonu se daly na podzim sehnat dokonce za šest tisíc korun. Větší skupiny se neubytovávají v hotelech, ale využívají další rezervační platformy, například Airbnb.

Pokud s vámi cestuje fanoušek dlouho, dokážete pro něho vytvořit servis na míru? Čili sehnat mu lepší hotely, atraktivnější kategorie vstupenek, prodloužit mu zájezd a tak podobně?

Samozřejmě, že umíme vytvořit servis na míru. Takové služby neposkytujeme jen těm, kteří s námi cestují opakovaně, ale všem zájemcům. Snažíme se zjistit jejich potřeby a úroveň komfortu. Podle toho náš prodejce ve spolupráci s logistickým oddělením připraví nabídku na míru. Naše dlouhodobé klienty umíme odměnit i individuálně, a to různou formou.

Máte nějakou speciální lokaci? Nějaké trumfové eso, které má velkou sílu?

Naší sílou je po patnácti letech na trhu síť kontaktů, což jsou delegáti a partneři z byznysu. A samozřejmě zkušenosti, protože náš už máloco dovede překvapit. Každá lokalita je specialita. Ale chuťovkou je určitě zájezd na NHL, například New York nebo Kalifornie; jsou tam neomezené možnosti využití volného času.

V NHL bude určitě hitem Boston s Pastrňákem, že? Je pro vás náročnější vypravit zájezd za oceán, než ho zorganizovat po Evropě?

Logisticky je to náročnější, ale bereme to jako součást naší serióznosti. Vždy se dopředu na různé zápasy připravujeme, snažím se hokej doplnit například o zážitek z NBA. Pro české fandy je určitě Boston velké lákadlo, a to právě díky Davidovi.

Už jsme zmínili, že jste na trhu 15 let. Co je největším úspěchem vaší firmy cestovky v roce 2023?

Oslava patnáctých narozenin firmy je milník, který poukazuje na dlouhodobou práci ve sportovním cestování. Úspěchem můžeme nazvat i to, že nadále získáváme čím dál víc klientů. Ještě víc nás těší, že mnoho z nich se k nám opakovaně vrací. Svoje portfolio rozšiřujeme i o netradiční zájezdy jako například v červnu na Superclásico. Dech beroucí atmosféra tohoto jihoamerického derby byla tím pravým sportovním kořením. Důkazem toho, že to, co děláme, přináší ovoce, je i neustálé rozšiřování našeho týmu, který stojí za celým zájezdem, čili od marketingu přes prodej, logistiku delegátů až po šťastný návrat domů. Z toho pramení mnohem větší zájem potenciálních partnerů.

Jaké máte plány do dalších let? Co byste chtěli pro své klienty připravit, aby se cítili ještě lépe?

V nejbližším období se budeme zaměřovat na společenskou zodpovědnost. Tak jako jiné firmy, i my nechceme být výjimkou. Chceme svou činností přispět k lepší společnosti i k lepší přírodě. V této sezoně jsme rozběhli kampaň, na konci které chceme přibližně 40 dětí z dětských domovů vzít na sportovní zážitek, pravděpodobně se bude jednat o mistrovství Evropy ve fotbale nebo mistrovství světa v hokeji. Už jsme o tom diskutovali s vedením těch dětských domovů, byli nadšeni. Děkovali jen za tu myšlenku vše realizovat. Právě to je směr, kterým se chceme ubírat - dopřát zážitek i těm, kteří si ho nemůžou dovolit. Ne nadarmo má naše firma heslo „15 let zážitků, které společně prožíváme dodnes". Je přirozené, že se každou sezonou snažíme zlepšovat. Ať už po stránce technické, tak i po stránce marketingové a lidské. Naše vysoké cíle postupnými kroky naplňujeme.