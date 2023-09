Charitativní akce doslova obřích rozměrů se v úterý uskutečnila na teplických Stínadlech Nadační fond FK Teplice ve spolupráci s klubem uspořádal první ročník Charitativního dne na Stínadlech; konal se u příležitosti Mezinárodního dne charity.

Atmosféra na Stínadlech | Video: Deník/František Bílek

Charitativní den byl spojen s charitativním během, při kterém se běhalo na podporu malého Jáchyma z Proboštova, jenž je od malička postižený. Během celého dne se charitativního běhu zúčastnilo celkem 1527 běžců, kteří naběhalo 13 609 koleček, což dohromady dělá neuvěřitelných 4 912 849 naběhaných metrů.

Návštěvníci charitativního dne mohli rovněž přispívat na malého Jáchyma do připravené pokladničky, celkem se během dne vybralo 55 250 Kč včetně příspěvku ZŠ Edisonova nebo firmy CODIN. Dalších 7 500 Kč vynesla dobročinná aukce dresu Daniela Trubače ve VIP prostorech před sobotním zápasem s Pardubice, který vydražil senátor Hynek Hanza. Za každé uběhnuté kolečko navíc přispěje 1 Kč Nadačního fond FK Teplice, což dělá dalších 13 609 Kč. Celkem se do středy chvíli vybralo 76 359 Kč, teplický klub připravuje v následujících dnech další aukce dresů, tentokrát pro veřejnost dresů BK Armex Děčín, HC VERVA Litvínov a DHK Baník Most.

KVÍZ: Velký test fotbalových znalostí o teplickém fotbale. Kdo dá 20/20?

Právě tyto tři kluby v úterý charitativní den také podpořily, běhat dorazila trojice hokejistů Litvínova, pětice házenkářek Černých andělů a kompletní sestava basketbalového Děčína, všichni měli také připravené kartičky pro přítomné fanoušky.

Během dopoledne na charitativní den proudilo množství škol, odpoledne zase dorazil individuálně obrovský počet fanoušků. Kromě charitativního běhu byly pro školy připravené i fotbalové hry na umělé trávě v areálu stadionu, přímo v prostoru u střídaček na hlavním stadionu pak měli své stánky Klokánek Teplice, Dětský domov Duchcov a Tyflocentrum Ústí nad Labem. Za zmínku stojí také dva velké sportovní výkony, maminka malého Jáchyma během celého dne dokázala uběhnout maraton a fanoušek Karel Stupka, kterému je 85 let, ušel kolem hřiště 54 koleček.

FK Teplice děkuje všem, kteří v úterý dorazili na Stínadla, aby podpořili malého Jáchyma! Podporovat můžete i nadále a pomáhat prostřednictvím transparentního účtu Nadačního fondu FK Teplice: 293310060/0300 vedeného u ČSOB.

FK Teplice/Martin Kovařík