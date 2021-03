Změň svůj okres, změníš český fotbal. Tak zní slogan Fevoluce, která volá po změně ve vedení Fotbalové asociace a skoncováním s Berbrovými praktikami. A tak jedna z tváří projektu Rudolf Řepka na to šla odspoda. Nový ředitel prvoligových Teplic vyhrál okresní volby na Teplicku. Někdejší sekretář FAČR byl jediným kandidátem, Martin Hrdlička, dosavadní předseda Teplic a krajský šéf se kandidatury vzdal. Řepka dostal hlas od všech klubů, volba byla veřejná a probíhala online.

„V Teplicích není potřeba dělat revoluci, okresní svaz fungoval doposud velmi dobře. Přicházím na post předsedy OFS, abych tu budoval nadstavbu, aby se kluby sjednotily, nežily na ostrovech. Chci, aby byla lepší spolupráce malých klubů s těmi většími,“ uvedl Řepka poté, co byl zvolený. Ve spolupráci s krajským předsedou Martinem Hrdličkou nehodlá dělat převrat na okresních svazech. „Žádná zvěrstva se tady nedějí,“ říká s úsměvem.

Nového šéfa budou mí na svazu v Lounech. Dlouholetý předseda Miloslav Sklenka totiž minulý týden zemřel. O post předsedy se uchází šéf FK SEKO Louny Pavel Domecký, který podporuje Fevoluci. Volba proběhne 10. dubna. „Bavil jsem se o tom s Radkem Příhodou, který je místopředsedou OFS Louny. Říkal mi, že by mi pomohl, byl by mi k dispozici. Dlouhou dobu jsem říkal, že jsem pro změny, že se to má dělat čistě. Člověk nemá jen mluvit, ale i činit. Jdu do toho, nebojím se!“

Libor Šimeček bude další čtyři roky předsedou Okresní fotbalového svazu v Děčíně. Rozhodlo o tom zasedání Valné hromady OFS Děčín. Nečekaně se o post šéfa okresního fotbalu ucházeli jen dva kandidáti. A to vzbudilo poprask - Petr Voříšek nakonec nedostal šanci. „Samozřejmě jsem spokojený s konečným výsledkem. Hlavně jsem rád, že se zachoval náš tým, který jsme tady vytvořili. Myslím si, že to je obrázek toho, že je fotbal na Děčínsku stabilizovaný. Neměl jsem žádné náznaky, že bychom měli být sesazeni. Vycházíme oddílům vstříc, řešíme varianty dohrání aktuální sezony,“ podotkl Libor Šimeček.

V minulém týdnu byl ještě ve hře třetí kandidát – Petr Voříšek. Ten ale nakonec nedostal šanci. „Týden před valnou hromadou jsem podal svou kandidaturu. Ta skupina, co tam je, si asi spočítala, že jedna a jedna jsou dvě. Mou žádost právně napadli. Prý jsme to podali pozdě, byly tam chyby. Prostě to smetli ze stolu. Bylo mi řečeno, že vlastně na kandidaturu nemám právo. Já si myslím své, ale nemá smysl se v tom šťourat. Pevně doufám, že lidi, kteří jsou ve výkonném výboru, budou svou práci dělat co nejlépe. Mě to všechno samozřejmě mrzí, chtěl jsem pomoct. Ale bohužel,“ prozradil Deníku trochu zklamaný mistr Evropy do 21 let, který aktuálně kope za FK Junior Děčín.

Jinde na severu se valné hromady s volbou okresních předsedů budou teprve konat. V krajském městě Ústí nad Labem proběhne 29. března. V rámci ní se bude volit předseda výkonného výboru, členové výkonného výboru a revizní komise. „Návrhy kandidátů musí být zaslány na sekretariát OFS Ústí nad Labem nejpozději do 22. března 2021,“ oznámili zástupci OFS Ústí nad Labem.

Na Litoměřicku proběhne 8. dubna. „Ve čtvrtek 11. března jsme klubům odeslali detailnější informace. Následně budou moci nominovat členy na volené pozice. Kandidátky budou uzavřeny 1. dubna,“ poznamenal předseda výkonného výboru OFS Litoměřice Jan Novotný.