Byl zvyklý víkend co víkend jezdit po fotbalových hřištích a usměrňovat dvě jedenáctky v kopačkách. Nyní má rozhodčí Přemysl Kosejk z Košťan, stejně jako ostatní sudí, nezvykle hodně času. To, že se nehraje, pociťuje se svými kolegy i finančně. "Někdo více, někdo méně," říká. Prozradil, že ve volných chvílích se věnuje pro sudí velmi neobvyklé činnosti. "Píši krátké texty a povídky. Prozatím do šuplíku, ale jednou je chci vydat," překvapuje mladý arbitr.

Sudí Přemysl Kosejk | Foto: Deník/František Bílek

Přerušení soutěží je špatné pro hráče, sudí, funkcionáře, fanoušky, zkrátka pro všechny. Je podle vás v pořádku, že se nesmí hrát? Vyžaduje si to situace, nebo by se dalo hrát?

Je to logickým vyústěním toho, jak veřejnost a vláda vnímá aktuální situaci a k jakým opatřením se uchýlila. Můj názor na celou věc bude zřejmě nepopulární a menšinový, nicméně umím si představit, že by se hrálo. Hráči, funkcionáři a rozhodčí v neprofesionálních soutěžích by se mohli aktivně účastnit zápasů na vlastní riziko a odpovědnost. Kdo by nechtěl, neměl by pochopitelně být nucen hrát nebo se aktivně podílet na zápasech v jiných funkcích. Možná by se dalo hlasovat napříč kluby jednotlivých soutěží. Podle toho by se dalo určit, zda hrát, či nikoliv. Ale uvědomuji si, že i takové řešení by bylo problematické a administrativně složité. Co se týče profesionálních soutěží, jejich přerušení považuji za bohapustý nesmysl.