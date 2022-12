Vánoční turnaj založil v roce 1997 obránce a předseda F. C. Louka Košťany ČOS Pavel Prokop, do roku 2012 se hrál pod názvem Vánoční turnaj Autoplošiny Prokop. Soutěž rozhodoval arbitr Jiří Ipser z Krupky. Před utkáním byla držena minuta ticha za Ivana Dršku staršího, bývalého fotbalistu a trenéra TJ Jiskra (Sokol) Košťany, který za Louku odehrál v obraně 330 utkání; vstřelil 22 branek a na 54 asistoval. Minutou ticha byla rovněž uctěna památka Miroslava „Ešuse„ Kryndlera, bývalého fotbalového trenéra a předsedy Sokola; do roku 2012 starosty TJ Sokol Košťany; za Louku odchytal tři utkání.