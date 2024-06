Jakub Štáfek, alias vyhořelá fotbalová hvězda Julius Lavický. Kdo by neznal tuhle filmovou postavu, která se proslavila díky seriálu Vyšehrad, na který pak navázal Vyšehrad: Fylm. Nyní se ale chystá natáčení druhého dílu filmu, který v kinech vidělo téměř 700 tisíc lidí a stal se nejnavštěvovanějším českým snímkem roku 2022.

Ženy, alkohol a rychlá auta. To všechno je i ve filmu | Foto: Gangbang production/Zuzana Panská

„Lavi“ se představí na několika místech v Ústeckém kraji, jednou z hlavních lokalit bude obec Bořislav na Teplicku. „Vše u nás začne v pátek 28. července, kdy si tady udělají maskérnu. Zázemí budou mít v našem sále, kde byla kdysi hospoda,“ prozradil Deníku Jaroslav Pauza, starosta Bořislavi.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Natáčet se bude u tamního kostela, na vlakové zastávce a samozřejmě na bořislavském fotbalovém hřišti, kde už se ale kopaná nehraje. Právě poloha hřiště zaujala filmový štáb ze všeho nejvíc. „Nechtěli hřiště, které bude mezi baráky. My ho máme na kopci, vedle je les, hromada zeleně. Tři roky se tady už nehraje, takže je to takové zapomenuté. V kondici není ani naše vlakové nádraží nebo kostel. Tohle se jim prostě líbilo,“ usmál se Pauza.

Ten má na starosti dodat do filmu hromadu komparzistů. Ať už jde o staré babičky s kozou, diváky na fotbale, štamgasty a v neposlední řadě také fotbalový tým. Starosta shání lidi i po okolních obcí.

Pokud se spočítají všechny natáčecí dny v Bořislavi, bude potřeba skoro stovka komparzistů. „Věřím, že to zvládneme,“ podotkl Pauza.

„Musíme dát dohromady fotbalovou jedenáctku a několik hráčů na střídání. Budeme se jmenovat TJ Kostomlaty. V těchto dnech prochází úpravou naše hřiště a zázemí,“ pokračoval starosta obce.

Úpravy budou probíhat dva týdny. Na hřišti vznikne malá dřevěná tribunka, proměnu zažila i kabina domácích, a venkovní interiér. „Laviho“ tým by se měl jmenovat Smrkov. „Máme to tady natřené žlutou a černou barvou, to budou klubové barvy Smrkova. Budou tady další kulisy, které to budou připomínat,“ řekl.

V Bořislavi by se mělo natáčet šest dnů, skončit by se mělo 9. července. Natáčet se ale bude i v okolních obcích.

Samotná obec si polepší i po finanční stránce. „Měli bychom dostat peníze za pronájem. Jde právě o sál, kde bude mít filmový štáb zázemí a nebo hřiště,“ pravil Pauza, který se chtěl také zapojit do komparzu. Jenže. „Myslel jsem, že bych si jako štamgast sedl na hřiště k hospodě. Ale mám dovolenou, takže to asi nestihnu,“ dodal s úsměvem.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Natáčet by se také mělo na fotbalovém hřišti v Sebuzíně, který je kousíček od Ústí nad Labem. „Je jasné, proč si nás vybrali. Vesnický klub, který má hrozně hřiště,“ zasmál se Zdeněk Kubát, který hraje za TJ Sebuzín krajskou I.B třídu.

„Budeme proti nim hrát fotbalový zápas. Chtějí čtrnáct fotbalistů, budeme se normálně jmenovat TJ Sebuzín. Do komparzu chtějí snad 60 lidí,“ uzavřel vše Kubát.

A o co by mělo v novém filmu mělo jít? Julius Lavický spadl na fotbalové dno a je členem týmu z okresního přeboru. Další hlavní postavou je Lukáš Vaculík, který by měl být jakýmsi dlouholetým správcem fotbalového hřiště. Na další podrobnosti si budeme muset počkat.