Hrálo se systémem pěti hráčů v poli a brankář 2x 10 minut s pětiminutovou přestávkou mezi poločasy. Už v základních skupinách byl vidět kvalitní fotbal, některé týmy měly ve svých řadách bývalé nebo stále ještě aktivní fotbalisty, kteří hrají nižší soutěže. Vzhledem k tomu, že se hrálo na malé hřiště, konaly se na polovině klasického fotbalového hřiště vždy dva zápasy současně. V rámci základních skupin stojí za zmínku utkání Aperam – ČEZ, které skončilo remízou 4:4 nebo duel TOS – Snoeks, který dokázal prvně zmiňovaný tým vyhrát 3:1.

Po základních skupinách se týmy rozdělily do play-off. O páté místo bojovaly týmy Snoeks a Aperam. Aperam hrající v oranžových dresech, měl utkání prakticky od první do poslední minuty pod kontrolou a dokázal vyhrát 5:2, díky čemuž obsadil konečné páté místo, Snoeks skončil šestý. „Neřekl bych, že jsme byli tak špatní, ale někdo to poslední místo mít musí. Hrálo se nám docela dobře, jen hřiště mohlo být o něco lepší, sem tam byl drn, ale na druhou stranu jsme z okresních soutěží, takže jsme na to zvyklí,“ sdělil Aleš Holman z týmu Snoeks.

V prvním semifinálovém zápase dokázala Personna, po velmi dobře takticky odehraném zápase, vyhrát nad DS Smith 2:0 a postoupila do finále. Ve druhém se utkal TOS Varnsdorf s týmem ČEZ. Po prvním poločase platil nerozhodný stav 1:1. „Radar hlásí déšť, zkusme to urychlit, aby na finále bylo co nejméně deště,“ řekl moderátor akce do mikrofonu a poločasová přestávka se zkrátila na minimum. I po odehrání druhého poločasu ukazovalo skóre remízu, a tak o postupujícím do finále rozhodly pokutové kopy. Po výhře 4:3 na penalty se z postupu do finále radoval tým ČEZ.

V zápase o třetí místo, který začal za silného deště, se utkali poražení semifinalisté. Po prvním poločase vedl tým DS Smith 3:1 nad TOS. Tým z Varnsdorfu bojoval do posledních vteřin, a i díky úspěšné penaltě v závěru zápasu dokázal srovnat na konečných 4:4 a rozhodovaly penalty. V nich byl lepší tým TOS, který obsadil konečné třetí místo.

Ve finále proti sobě nastoupily týmy ČEZ a Personna. Diváci sledovali kvalitní a rychlý fotbal, který v prvním poločase připomínal taktickou bitvu. Když to nešlo kombinačně, tak hráči zakončovali z velké dálky. Po prvním poločase platil bezbrankový stav. Za ustávajícího deště se fotbalisté pustili do druhého poločasu. ČEZ se dostal díky zakončení hlavou do vedení, ale v závěru pak Personna díky trpělivé hře a důrazu před brankou dokázala vyrovnat.

Finálový zápas dospěl do pokutových kopů. V páté sérii ani jeden tým neproměnil penaltu, a tak museli kopat i oba brankáři. Komplikovanou situaci zvládli, a proto se pokračovalo dál. Rozhodla až osmá série, ve které Personna proměnila, a její brankář následně vychytal střelce soupeře.

VÝSLEDKOVĚ:

Účastníci: Aperam Services & Solutions Tubes Czech Republic, Snoeks Automotive CZ s.r.o., TOS Varnsdorf a.s., DS Smith Packaging Czech Republic, Personna International, ČEZ a.s

Základní skupiny:

Skupina A: DS Smith – Aperam 3:1, Aperam – Čez 4:4, DS Smith – Čez 3:5

Skupina B: TOS – Personna 1:3, Personna – Snoeks 2:1, TOS – Snoeks 3:1.

Zápas o 5. místo: Aperam – Snoeks 5:2

Semifinále: Personna – DS Smith 2:0, TOS – ČEZ 3:4 PK

Zápas o třetí místo: DS Smith – TOS 4:5 PK

Finále: Personna – ČEZ 2:1 PK