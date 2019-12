Fotbalové fanoušky čeká poslední víkend, během kterého ještě můžou zavítat na zápasy I. A třídy a I. B třídy. Zajímavé derby se hraje v Bílině, kam přijede Proboštov. Zamotaná je situace na čele B skupiny I. B třídy, kde mají tři celky shodný počet bodů. Čáku na titul podzimního mistra si dělá Duchcov, který je jedním z nich. Musí však uspět v Údlicích.

Duchcov (v modrém) - Postoloprty 3:1 | Foto: Deník/František Bílek

ZÁPASY NA OKRESE

I. A třída: Bílina – Proboštov (so 14, Bílina).

I. B třída, skupina A: Unčín – Union Děčín (so 13.30).

I. B třída, skupina B: Osek – Březno (so 13.30).