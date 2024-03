Zlepšení oproti podzimu bylo patrné, Tepličankám fungovala obrana, v první půli byly i nebezpečné směrem dopředu. „Pak nám došly síly. Fyzická kondice nám prostě chyběla, to bylo na hřišti našim velkým nedostatkem," přiznala Hrdličková. Nebylo by pro hráčky v žluto-modrých dresech lepší hrát na menším hřišti? „Tam bychom si zase musely víc přihrávat, takže by to stejně bylo náročné, jen jinak."

Sparťanské béčko přijelo na sever Čech jako druholigový suverén, jenže se nemohlo posílit o hráčky z áčka, které ve stejný čas hrály svůj domácí zápas s Plzní. „Podlaly jsme dobrý výkon, klidně jsme mohly dát dva tři góly. V nastavení jsme nastřelily břevno. Od toho se musíme odrazit v boji o záchranu. Hlavně se soupeřkami, které jsou dole, musíme získávat body. Největší rival? Bude to asi Dukla, tu chceme dostat pod sebe," neváhala s odpovědí Adéla Hrdličková.

V novém kolektivu se brzy cítila jako doma. „Sedí mi to tady. Holky jsou v pohodě, jsou sehrané. Obrana je skvělá, určitě i my vepředu se prosadíme. Teplice mají na to, aby se udržely. Určitě sem nepatří třetí liga."