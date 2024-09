Na jaře se fotbalistky Teplic jen tak tak zachránily ve druhé nejvyšší soutěži, nový ročník ale rozjely parádně - úvodní tři zápasy vyhrály, navíc se jim povedlo bavit diváky slušným počtem nastřílených branek. Jedna z nich rozhodně stojí za pozornost, útočnice Karolína Kolářová se totiž radovala po velmi netradiční akci a stala se tak hitem internetu i hvězdou rubriky TV Nova Borec na konec. „Vůbec nechápu, že to takhle bouchlo. Ohlasy jsou pozitivní," usmívá se nesměle.

Odchovankyně Spartaku Tisá nejprve skórovala ve 14. minutě; díky tomuto gólu se Tepličanky radovaly z vyrovnání. O dvanáct minut později dvacetiletá tmavovláska dostala parádní přihrávku od Lucie Málkové a díky výbornému sprintu se dostala před obránkyni Jihomoravanek. Poté prvním dotekem balon pravačkou napálila do břevna, „kulatý nesmysl" se od něho odrazil zpátky do pole; Kolářová se zorientovala rychleji než gólmanka Skřepská a pohotově vystřelila podruhé. A podruhé trefila pouze horní tyč!

„Už ve chvíli, kdy mi Lůca dala tu výbornou průnikovou přihrávku, jsem myslela na to, že musím dát gól, abychom se dostaly do vedení. Bohužel se mi to nepovedlo ani napoprvé a ani napodruhé," líčí levé křídlo teplické sestavy.

Kuriózní gól Karolíny Kolářové | Video: se svolením FK Teplice

Když se sympatické fotbalistce nabídla díky její buldočí zarputilosti třetí příležitost ke skórování, byla už neomylná. „Náš trenér Tomáš Netymach říká, že vždy musíme počítat s tím, že se balon k nám odrazí, nebo nějak k nám propadne; musíme být připravené na všechno. Nikdy v životě jsem takovou branku nedala. Vždyť já ani góly dřív nedávala, hrála jsem totiž v obraně," podotýká Kolářová.

Její kuriózní gól se nakonec ukázal být vítězný, sklářky zvítězily 3:1 a v tabulce se vyhřívají na druhé příčce za vedoucím Baníkem Ostrava.

„Mým posunem na post hlavního trenéra vedení ženského úseku očekává stabilizaci týmu, zlepšování hráček v individuálních dovednostech a zapracování hráček z mládeže. Osobně jsem šel k ženám s cílem vrátit jim sebedůvěru a ukázat jim, že cesta poctivé a tvrdé práce se jim vrátí a vyplatí. Je pro mě hrozně důležité, aby holky fotbal bavil, aby viděly smysl v tom, co budou na hřišti praktikovat, a aby si po každém zápase mohly říct, že je to bavilo, že do toho daly všechno. Může se stát, že přijde prohra, ale je potřeba se neustále zlepšovat."

Tomáš Netymach, hlavní trenér FK Teplice - ženy

Se startem do soutěže je šéftrenér ženského úseku FK Teplice Bohumil Kudrhalt pochopitelně spokojený. „Máme radost. Ta minulá sezona se nevydařila. Posílili jsme realizační tým o Tomáše Netymacha, který do té doby trénoval dorostenky. Je teď hlavním koučem, vše zatím funguje parádně."

Teplicím se podařilo družstvo doplnit o několik posil, například se vrátila Nikola Soukupová, po zranění je zpátky Lenka Galbavá. „Daří se věkem ještě dorostenkám Adéle Sklenářové, Kristýně Henychové a Lucce Málkové. Všechny tří jsou velmi důležitou součástí týmu. Ještě pracujeme na jedné posile, snad se nám její přesun na Stínadla do konce přestupového období podaří dotáhnout," informuje Kudrhalt. A jaké jsou cíle teplických žen? „Chceme se udržet mezi pěti nejlepšími celky soutěže," říká.