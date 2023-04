„Každá ztráta nás bolí, ale zápasy s Meteorem, Admirou nebo Jabloncem bychom měli jednoznačně zvládnout. Také nás mrzí porážky od Liberce. Ten poslední zápas, který jsme na jeho hřišti prohráli 2:4, byl vyrovnaný, ale dělali jsme zbytečné chyby, které Slovan trestal. Máme na něj ztrátu, může se ještě stát nějaké překvapení, uvidíme. Každopádně se soustředíme sami na sebe a uvidíme, jak se to vyvrbí," říká Bartoš.

Proti rezervě Slavie se Tepličtí chtěli vytáhnout. „I když je to béčko, tak na tom nezáleží, pořád je to Slavia. V soutěži patří mezi top týmy. Utkání rozhodla naše trpělivost. V první půli jsme totiž měli tři čtyři tutovky, ale branku jsme nedali. Pořád jsme věřili, že přijdou další. A také se tak stalo. V určitých fázích byla Slavia hodně nebezpečná, ale dokázali jsme si s ní poradit," těší mladého teplického fotbalistu.

O půli byl stav 0:0, trenér Petr Fousek v kabině zdůrazňoval, že je potřeba po ztrátě míče okamžitě přepínat do obrany a dostupovat jednotlivé hráče. Taktika zabrala, Teplice byly lepší a po zásluze se po výhře 3:0 radovaly ze zisku tří bodů. Všechny jejich góly dal Michal Trnovec. „Teď mu to tam padá. V kabině jsme za to všichni rádi. Je to super člověk na hřišti i mimo něj, tak doufáme, že i nadále bude dávat co nejvíc gólů."

Václav Bartoš také líčí, co pro teplický tým znamená změna trenéra, ke které v průběhu sezony došlo. Místo trenéra Ondřeje Prášila, který se přesunul k áčku na místo asistenta Zdenka Frťaly, nyní nejstarší dorostence vede Petr Fousek. „My jsme všichni rádi, že po trenérovi Prášilovi převzal právě on náš tým. Je to super trenér i člověk. Celkově máme skvělý tým, jsme výbornou partou. Právě to je v kabině zapotřebí."

Klíčem k úspěchu je podle Bartoše právě to, že Tepličtí fungují jako jednotný celek. „Pár dělníků a individualit u nás jednoznačně je, ale na hřišti i mimo něj se snažíme být především tým!"

FK Teplice U19 - SK Slavia Praha B U19 3:0 (0:0). Branky: 51. (PK), 64. a 69. Trnovec. Rozhodčí: Míč - Krupka, Kuriljak. ŽK: 1:0. Diváci: 150. Hráno na UMT Stínadla.