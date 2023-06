Do devíti let věku mohou hráči měnit klub v přestupním období libovolně, od 9 do 12 let pak za odstupné ve výši 1500 korun za každý rok registrace v předchozím klubu. Mezi 12 až 33 roky může hráč volně přestoupit za domluvené či tabulkové odstupné v období mezi 1. a 20. červnem a hráči nad 34 let mohou změnit klub zdarma. Za amatérského hráče ve věku 19 až 23 let tak například ligový klub zaplatí odstupné podle tabulky 140 tisíc korun, tým z krajského přeboru však za stejného hráče 35 tisíc korun.

Víte, že…

… Brná už loni Krupce odloudila ve volném přestupovém okně dva hráče? Tehdy odešli k Labi David Kolář a Matěj Suchý. Velkou roli v přetahování hráčů hraje manažer klubu z Ústecka Martin Vrtiška, který v minulosti v Krupce působil jako kouč i manažer.

Na Teplicku došlo k několik zajímavým změnám. Nejvíc se týkají Krupky, kterou opustilo několik hráčů, mezi nimi i Matyáš Kerner s Davidem Skrčeným, kteří se stěhují do Oldřichova, z něhož společně s Janem Dědičem přišli do krupského celku loni právě na volný přestup. Dědič se k Barboře vrátil už v zimě, nyní ho následují i jeho dva spoluhráči.

„Matyáš i David projevili přání vrátit se do Oldřichova. Stejně tak se rozhodl odejít i kapitán Marek Pokorný, který si vybral za své nové působiště Brnou. Ani jednomu to nemáme za zlé a přejeme jim hodně sportovních úspěchů," komentuje přesuny trenér Krupky Luděk Altman. Krupští ještě ztratili Daniela Hofbauera, jehož zlákaly Bohušovice nad Ohří. „David zároveň s hraním fotbalu vzpírá. Na úrovní krajského přeboru ale tyto dva sporty nejdou dohromady. Proto odchází do nižší soutěže," vysvětluje Altman.

Ve fotbalové Krupce dochází k velkým změnám. Víme, co se bude dít

Krupští naopak dva hráče získali, a to Lukáše Čečrleho z Pokratic a Adama Lukeše ze Svádova.

Jiné kluby tak aktivní nebyly, ale zajímavou posilu ulovil Oldřichov, který už pár let lákal z Loun Daniela Zíchu, bratra oldřichovské stálice Oldřicha.

Nulový pohyb byl v Proboštově. Proč? „My jsme proti volným přestupům. Trošku mi to přijde jako kradení hráčů. Jdeme jinou cestou. Myslíme si, že by si kluby na Teplicku měly spíš navzájem pomáhat, i když vím, že někdy se kluby v rámci volných přestupů dohodnou a o kradení se nejedná. Pokusíme se nějaké posily získat, ale volné přestupy jsme nevyužili," hlásí šéf TJ Proboštov Michal Račuk.

Podívejte se, kdo kam přestoupil:

Srbice → Černovice - Daniel Kasal

Horní Jiřetín → Srbice - Petr Janda

Pokratice → Krupka - Lukáš Čečrle

Svádov-Olšinky → Krupka - Adam Lukeš

Krupka → Bohušovice nad Ohři - Daniel Hofbauer

Krupka → Brná - Marek Pokorný

Krupka → Oldřichov - Matyáš Kerner

Krupka → Oldřichov - David Skrčený

Louny → Oldřichov - Daniel Zícha

Bílina → Ledvice - Esat Iljazi

Duchcov → Krásný Dvůr - Daniel Kobera

Duchcov → Krásný Dvůr - Vít Kořínek

Duchcov → Krásný Dvůr - John Žák

Ohníč → Pokratice - Lukáš Seidl

Ohníč → Kladruby - Daniel Smolař

Novosedlice → Zabrušany - Martin Urban

1. FC Dubí → Sobědruhy - Martin Köppl

Košťany - Oldřichov → Martin Vondráček

Suché → Sobědruhy - Martin Rigo

Suché → Ohníč - Jiří Soběslav

Hrobčice → Výškov - Josef Tóth

V informačním systému FAČR jsou vyfiltrovaní jen hráči, kteří přestupovali v rámci Ústeckého kraje.