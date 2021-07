Zápas opět ukázal nedokonalosti ve hře Severočechů, kteří zkoušeli hru na tři stopery. Táborsko jim překvapivě stačilo a v některých pasážích dokonce bylo lepší. Trenér Teplic Radim Kučera dokázal přesto najít pozitiva. „Utkání v tomhle počasí a po soustředění nemělo špatnou úroveň, co se týče pohybu. Herní stránka byla horší, dělali jsme často chyby."

Tepličtí v Písku sehráli dva přípravné duely, ani v jednom ale nepřesvědčili. Po porážce od Vlašimi plichta s Táborskem neuspokojila. „Máme pasáže hry, kdy nepůsobíme špatným dojmem, ale potom vymyslíme v hloupém čase věci, které soupeř trestá. To se v lize nesmí stávat. Už v minulé sezoně jsme dostávali laciné góly, stále se nám nedaří se toho vyvarovat," zdvihá Kučera varovný prst. „Tlačíme na to, ale nevím, z čeho to plyne. Může v tom být nějaká únava, nevím," dodal teplický lodivod.

Jak je celkově spokojený s pobytem na jihu Čech? „Trénovali jsme každý den dvě fáze. Bylo toho dost. Skončil silový a kondiční blok. Už se vše bude ubírat ke startu ligy. Začínáme se připravovat na start ligy, takže už je tam taktika. Kluci toho v Písku měli už plné zuby."

FK Teplice ukončil testování Štursy a Kronuse, naopak nadále v naději ponechává několik jmen včetně útočníka Pince.

V sobotu 17. července čeká „žlutomodré" v Modré generálka s Duklou Praha (11).

FK Teplice - Táborsko 2:2 (0:1)

Branky Teplic: 40. Knapík, 78. Hyčka.

Teplice: Čtvrtečka - Knapík (60. Mazuch), Chlumecký, Hasil (60. Pinc) - Vondrášek (70. Švanda), Mareček (60. Jukl), Trubač (80. Kodad), Droehnle (70. Horák) - Laňka (70. Černý), Ledecký (60. Mareš), Moulis (70. Hyčka).