Na Rudolfku do Bystřice přišlo přes tři sta diváků. Na přátelské střetnutí veteránů více než solidní číslo. "Moc nás to všechny potěšilo," rozplýval se Daněk. "Hrát před plnou tribunou byl pro každého z nás tou největší vzpruhou," připojil se Roman Hruška z SK Dubí.

Pozorka měla před výkopem problémy s dresy, šéf 1. FC Dubí František Klimek je vedoucímu Daňkovi nechtěl půjčit. "To mě zklamalo. Pak to vypadalo divně, když jsme hráli v cizích dresech. Půjčili jsme si je od Oldřichova, za to jim patří díky. Ale i tak jsme si zápas užili," měl Daněk radost.

Klání mezi dubskými fotbalisty nad 40 let by se podle vedoucího Pozorky mohlo stát příjemnou tradicí. "Byli bychom za to rádi. Třeba dvakrát za rok. Jednou v Pozorce, jednou na Rudolfce. Společnými silami jsme to vše zvládli, vládla kamarádská atmosféra. Ještě jednou bych všem chtěl poděkovat, máme z toho parádní zážitek."

A na mysli neměl jen ten fotbalový, po skončení sportovního klání se totiž v areálu SK Dubí uskutečnila afterparty. I ta byla podle slov mnohých luxusní.