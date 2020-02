Předposlední zápas před vstupem do jarní části ČFL béčku Teplic vyšel, divizním Lounům dalo šest branek. Jeho trenér Jaroslav Kolínek si aktuální situaci v týmu pochvaluje.

Teplice B - Louny 6:0 | Foto: Deník/František Bílek

Teplické béčko chce mít rozhodně povedenější jaro. Podzim se mu nevydařil, skončilo předposlední. Trenér Jaroslav Kolínek byl s tím, co jeho svěřenci proti Lounům předvedli, spokojený. "Utkání jsme zvládli jak herně, tak výsledkově. Přesto nic nechci přeceňovat, protože soupeř, dokud měl síly, tak hrál velice slušně, my se těžko dostávali do brankových příležitostí. Druhý poločas už byl zcela v naší režii."