Malí fotbalisté Teplic se o víkendu radovali v Roudnici nad Labem z triumfu v Krajském přeboru mladších přípravek. Svěřenci trenérů Jiřího Tyla a Tomáše Künzla neprohráli, na konci turnaje tak mohli zaslouženě nad hlavu zvednout pohár pro vítěze.

Tepličtí na finálovém turnaji v Roudnici nad Labem | Foto: FK Teplice

„Za normálních okolností jsme měli bojovat v Hradci Králové na Jako Cupu, ale ten byl vinou covidu posunut. My se tak mohli účastnit finále Krajského přeboru v Roudnici nad Labem. Hezké počasí, hezké prostředí, hezká tráva, vše to zapadalo do sebe. Náramně jsme si toužili," měl radost Jiří Tyl z povedeného turnaje.