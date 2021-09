FOTO: Fenin, Verbíř, Doležal a další fotbalisté Teplic hráli znovu spolu

Fotbalový stadion Josefa Masopusta slaví výročí 60 let. Mostecký FK Baník Most tak k jeho slávě uspořádal obnovený zápas ligový zápas FK Baník Most versus FK Teplice. Tedy duel z roku 2005, kdy Mostečané postoupili do nejvyšší soutěže a právě zápas s Teplicemi tehdy na Masopustově stadionu sledovalo 14 tisíc diváků, kteří téměř dvojnásobně zaplnili jeho kapacitu.

Retro zápas mezi Baníkem Most (v bílém) a Teplicemi. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Pořadatelé na první zářijový den uspořádali zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče a pak proti sobě vyběhli fotbalisté, kteří před šestnácti lety za Most a Teplice hráli. Fanoušci, kterých bylo ohlášeno 1 909, sledovali tak kanonýra Horsta Siegla nebo čtrnáctinásobného držitele ligového titulu se Spartou Jiřího Novotného, kteří právě na sklonku svých kariér za Most hráli. Za Teplice na hřišti válel například Pavel Verbíř, Martin Fenin nebo brankář Martin Slavík. Zápas, který se hrál na dvakrát třicet minut skončil remízou 4:4, v penaltách byl pak úspěšnější mostecký Baník. Sestava FK Baník Most: Martin Svoboda, Jiří Jedinák, Richard Sitarčík, Václav Štípek, Tomáš Pilař, Michal Macek, Horst Siegl, Aleš Škerle, Jan Procházka, Jiří Novotný, Ladislav Jamrich, Jaroslav Škoda, Jaroslav Beláň, Petr Jendruščák, Martin Boček, Tomáš Kulvajt. Sestava FK Teplice: Martin Slavík, Petr Voříšek, Petr Dragoun, Pavel Veleba, Admir Ljevakovič, Jiří Mašek, Dušan Tesařík, Emil Rilke, Pavel Verbíř, Petr Benát, Martin Fenin, Michal Doležal, Jan Rezek, Pavel Karlík.