Sázkové kanceláře před výkopem jasně favorizovaly Západočechy, jejich prognózy ale na cucky roztrhaly už úvodní minuty. Nejprve otevřel skóre Adam Švábenský, o chvíi později proměnil penaltu Egrt. Domácí celek, který poprvé v soutěžním duelu nastoupil s Pimparou, Kasalem a brankářem Šlégrem, byl rázem na koni.

"My si na soupeře věřili. Jeho výsledky přátelských zápasů naznačovaly, že máme velkou šanci. Navíc jsme neměli co ztratit. Prostě jsme si řekli, že to zkusíme. To brzké vedení nám hodně pomohlo. Bylo to vyrovnané. Sokolov držel balon, my trestali jeho chyby vzadu," popsal zkušený středopolař Srbic Jan Martykán.

Po obrátce navíc celku, který se kvůli špatné ekonomické situaci poroučel do České fotbalové ligy, přidal třetí ránu do týla Kasal.

Sokolovští s téměř kompletně novým týmem sice měli územní převahu, v předfinální a finální fázi si však příliš rady nevěděli; výsledkem převahy papírového favorita byly jen dvě břevna. "V tom proměňování šancí byl největší rozdíl," poznamenal Stibor.

Srbice prý duel se soupeřem zvučného jména nehrotili. "Pro diváky to bylo fajn, přišlo jich dost. Ale my to brali především jako přípravu na mistráky. Kádr zůstal pohromadě, je tam minimum změn. Jeho síla bude podobná jako v minulé sezoně. Rádi bychom byli nahoře," namaloval plány kandidáta na přední příčky krajského přeboru jeho předseda.

V dalším kole poháru by si Stibor i Martykán přáli ještě atraktivnějšího soupeře, než jakým byl Sokolov. "Sice to asi bude další běhání bez balonu, ale chceme si to zase užít. Naše plus je malá umělka. V krajském přeboru naší výhodou až tak není, ale když hrajeme s někým papírově silnějším, tak to výhoda je," poznamenal Martykán.

Postoupí do divize?

V Srbicích se o případném postupu mluví nahlas. "Peníze na divizi bychom měli," řekl už dříve trenér Sokola Martin Luger. "Co se areálu týče, tak by na vyšší soutěž musel být vylepšený. Ale umělka může být i v ČFL. I tak bychom rádi trávu," nastínil předseda Petr Stibor. "Kádr máme zkušený. Přišel Pimpara, ten pro nás bude velkým přínosem. Umí si to na postu stopera ořvat, má velké zkušenosti z první a druhé ligy," promluvil o síle kádru záložník Jan Martykán.

Sokol Srbice - Baník Sokolov 3:0 (2:0).

Branky: 3. A. Švábenský, 8. Egrt (PK), 52. Kasal.

Rozhodčí: Plzák - Trojan, Šimeček.

ŽK: Martykán, A. Švábenský - Hackl.

Diváci: 300.

Srbice: Šlégr - Pimpara, Jelen, O. Švábenský, Vitner - Stibor, Batelka (66. Hlavačka), Kasal, Martykán - Egrt (86. Havlík), A. Švábenský (89. Kordule).

Sokolov: Dvořák - Krlička (55. Stockner), Čermuš, Horvát, Holík (75. Földeš) - Kovář, Kursa, Šulc - Fišer (68. Ptáček), Procházka (55. Hackl), Frič (55. Dotzauer).