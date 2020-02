Fotbalisté Teplic týden před startem ligy vyhráli v posledním přátelském utkání v Blšanech nad druholigovou Viktorkou Žižkov 2:1. Hodinu hry se prezentovali velmi dobrým výkonem, poté vystřídali, což se na obrazu hry projevilo.

Teplice porazily v Blšanech Žižkov 2:1 | Foto: FK Teplice/Martin Kovařík

"Utkání bych rozdělil na dvě části. Do 65. minuty to byla velmi dobrá hra, byli jsme silní na míči, byly tam dobré přihrávky, komibnace. Byl jsmem nespokojený pouze s řešením šancí, s předfinální fází. Po vystřádání to byl naprostý chaos, to nemělo s fotbalem nci společného. Tak to ale v přátelských duelech po vystřídání bývá," zhodnotil teplickou generálku trenér Stanislav Hejkal.