"Skláři" si zápas s "klokany" vybrali záměrně - ve 2. kole totiž budou ve vršovickém Ďolíčku hrát střetnutí s "domácími" Pardubicemi. Ty mimochodem o víkendu v poháru vyřadil Kolín…

Začátek utkání měli lepší Pražané, kteří díky Vodhánělovi šli po zásluze do vedení. Teplice zapnuly, z čehož rezultovalo Řezníčkovo vyrovnání. Kanonýr Severočechů se trefil hlavičkou.

Zápas měl po obrátce grády. Diváci se nenudili, i když už gól nepadl. Blízko k němu měl 12 minut před koncem Trubač, jeho pokus zpoza vápna ale těsně minul branku Bohemians.

"Generálka byla dobrá. Hráli jsme s dobrým, agresivním a běhavým soupeřem. Měli jsem ale špatný start, byly tam zbytečné ztráty, především pak od zkušených hráčů. Pak jsme se dostali do hry, hráli jsme, co jsme si řekli. Jen jsme se tolik nedostávali do šancí," zhodnotil kouč Teplic Stanislav Hejkal sobotních 90 minut.

Na hřiště poslal v generálce "ligovou" sestavu. Má už jasno o mužích, které pošle za týden do hry v Příbrami? "V sestavě mám dvě okna," neskrýval.

Tepličany trápí několik absencí, nejcitelnější jsou v obraně. "V týdnu odešel z tréninku Hošek, ještě netrénuje Shejbal. Knapíkovo zranění se lepší, ale velmi pomalými krůčky."



Trenéru Stanislavu Hejkalovi dělal v Praze asistenta Admir Ljevaković, Pavel Drsek totiž odjel do Příbrami sledovat soupeře Teplic pro první ligové kolo. U Litavky viděl výbuch Středočechů s druholigovou Duklou (1:3). "Ljevu připravujeme na to, co si přejeme, aby dělal příští rok - hrající asistent béčka, nebo áčka," přiznal Hejkal.

Bohemians Praha 1905 - FK Teplice 1:1 (1:1)

Branky: 11. Vodháněl - 23. Řezníček.

Bohemians: Le Giang – Dostál (77. Ugwu), Köstl (46. Hůlka), Bederka, Vondra (46. Bartek) – Květ (56. Keita), Ljovin (56. Nečas), Jindřišek (46. Vacek) – Hronek (56. Novák), Puškáč (46. Osmančík), Vodháněl (36. Vaníček).

Teplice: Grigar - Nazarov (46. Vondrášek), Heidenreich, Mareček - Černý (46. Hyčka), Kučera, Žitný (61. Kodeš), Moulis (67. Radosta) - Trubač - Mareš (87. Ljevaković), Řezníček.