Týmy a turnaj

Fotbalový turnaj v DubíZdroj: Slávek Dubský

Turnaje se zúčastnilo osm týmů, které byly nalosovány do dvou skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s každým o nasazení do čtvrtfinále. Dále už probíhal klasický pavouk.

Ve skupině A se potkaly tyto týmy: TJ Slovan Sobědruhy, SK Dubí, TJ Hvězda Trnovany a TJ Sokol Bořislav. Další čtyři týmy na sebe narazily ve skupině B: FK Novosedlice, TJ Sokol Suché, TJ Baník Zábrušany a TJ Sokol Háj. Dva zápasy se odehrály už v pátek, zbylé zápasy ve skupinách v sobotu, a v neděli se odehrály finálové zápasy.

Základní část vyhrál tým SK Dubí před Novosedlicemi. Ve čtvrtfinálovém boji vyřadil SK Dubí tým Zábrušan, Novosedlice deklasovaly Bořislav, Sobědruhy vyhrály nad týmem Háj a tým Hvězda Trnovany postoupil na penalty, v kterých byl úspěšnější než tým Suché.

Semifinálové zápasy dopadly lépe pro nejlepší celky základní části, neboť Dubí vyhrálo nad Trnovany a Novosedlice nad Sobědruhy. Předposlední zápas turnaje byl o 3. místo, v kterém byl lepší tým Sobědruhy, takže tým Trnovany skončil na 4. místě.

Poslední zápas turnaje? To bylo parádní finále, ve kterém se střetly týmy SK Dubí a FK Novosedlic. Dravé Novosedlice se pokoušely rozrazit obranu Dubí, což se jim často podařilo, ale na rozdíl od jiných zápasů se jim nepodařilo častěji skórovat, což se podařilo pouze jednou, a to (údaj si, prosím, zapamatujte) hned v první (!) minutě, kdy se prosadil jednoznačně nejlepší střelec turnaje Daniel Vorel. Neb se všechny zápasy hrály na 2 x 25 minut, trvalo dlouhých 49 minut, než padl další gól. V poslední minutě (je to všechno jen náhoda?!) Dubí vyrovnalo gólem hráče Lukáše Doležálka, jehož otci je zasvěcen tento memoriál. A šlo se do penalt! Zcela symbolicky rozhodující penaltu proměnil opět Lukáš Doležálek a hráči SK Dubí mohli začít slavit. Své si užil brankář Dubí Martin Frič, který byl, za svůj dobrý výkon zlit vodou místní omladinou. Pro Novosedlice je snad povzbuzující, že takovou smůlu si vybraly na tomto turnaji a v soutěžní sezóně nic podobného nezažijí.

Diváci

Fotbalový turnaj v DubíZdroj: Slávek Dubský

Nelze přesně spočítat, kolik diváků navštívilo a sledovalo tento turnaj, neboť vstup byl zdarma, ale před večerním kulturním programem sledovalo zápas přes 200 lidí. Navíc byli v hledišti i někteří hráči jiných týmů.

Je potřeba vypíchnout fanouška Novosedlic, který dorazil i s bubnem. Svým povzbuzováním vyprovokoval dubské k proti-povzbuzování, takže atmosféra v hledišti byla přímo parádní.

Počasí

Vedro, velké vedro, tropické vedro! Teploty přes 300 stupňů Kelvina, chcete-li, tak 86 stupňů Fahrenheita. No dobře, tak přes 30 stupňů Celsia, zavdávalo si zajet někam k moři, do vinných sklípků nebo chladných oblastí, ale na Rudolfce se prostě hrálo. Velký respekt, že to všichni bez újmy na zdraví přežili. Až na pár pohmožděnin, křečí, natažených svalů, bolestí třísel a jednoho z hráčů, který si pohmoždil kotník a dostal dlahu. Samozřejmě nepočítán prapodivný výkon u hřiště stojícího Slávka Dubského, který míč zpracovával nohou po nedávné operaci.

Hřiště

Fotbalový turnaj v DubíZdroj: Slávek Dubský

Správce areálu Petr Let se snaživě staral o trávník, když ho i mezi zápasy rychle zavlažoval, neboť počasí bylo náročné. A bedlivým, snad i pochmurným, okem sledoval, kdo z hráčů mu zničí jeho dobré dílo. Mimochodem, tráva byla i v brankovišti, což není zvykem. Každý brankář toto velmi ocení!

Nejvíce rozlíceným se stal v okamžiku, když hráč Dubí Filip Kopecký dal gól, v setrvačnosti padl do sítě a urval jednu ze šňůr držící síť! Naštěstí kolem něj stály děti, takže nemohl naplno projevit svoje verbální schopnosti, jen bezmocně rozhazoval rukama, aby nakonec došel pro náhradní šňůru a síť opětovně navázal.

Program

Fotbalový turnaj v DubíZdroj: Slávek Dubský

Nejen fotbalem se mohli diváci bavit. K dispozici byl volně přístupný bazén, obří fotbalové šipky, bungee running (nafukovací trať, kde se gumovým lanem uvázaný člověk dostává na co nejdelší vzdálenost) nebo stan s velkoplošnou projekcí fotbalového mistrovství.

V sobotu večer zahrála kapela Dlouhej Flám a nálada byla velkolepá, neboť se podařilo zjistit, že někteří hráči ten den domů neodešli. Což možná není pravda, a i ta suma nesedí.

Občerstvení

Fotbalový turnaj v DubíZdroj: Slávek Dubský

Nejenom sportem či kulturou, je živ člověk, takže se patřilo, aby se mohl najíst a napít. K dispozici bylo několik míst s prodejem točených nápojů, a to jak piva, tak i nealkoholických. Osobně jsem byl nadšen z chvilkového prodeje černé limonády, podobně nadšení byli i ostatní pijící, takže tato limonáda brzy došla a byla nahrazena klasickou malinovkou.

A co by to byl fotbal bez klobás?! K dispozici byla jak klasická, tak i bílá. Na grilu se však dělala i masa a místní zvláštnost, balkánská specialita zvaná pljeskavice … asi znáte, ale kdo jí dělá masově a masovou?! Můžu říct, že je velmi chutná. Pro děti a podobně smýšlející jedince byl k dispozici párek v rohlíku. Osobně jsem si dával s hořčicí.

Na dokreslení, jak to na Rudolce vypadalo, plně vypovídá následující seznam vypitých a snězených produktů:

- vypitých 9 sudů piva, 7 sudů lima a 7 sudů Birella

- snězených 230 párků v rohlíku, 280 klobás, 120 krkovic a 90 pljeskavic

- místní restaurace Na Rudolfce zažívala také nával v podobě žíznivých a hladových krků. Prý komplet vypito, ale detaily se nepodařilo zjistit. Perlička, v sobotu večer už musel zavřít pizzerii, neboť se prodalo 53 pizz za čtyři hodiny, a už neměl těsto!

a to pro hráče byly zvlášť připravené obědy

Finance

Před začátkem turnaje jsem pohovořil s organizátorem turnaje, který zmínil i finance. Odmítl například navýšení startovného, a tak počítal se ztrátou. Avšak nevšední zájem nejen diváků, ale i samotných hráčů, kteří přispěli do kasy za občerstvení, se podařilo vydělat zhruba 30 tisíc korun, které měly být použity na výstavbu beachového volejbalového kurtu. Nakonec ale poputují k těm, kteří si museli prožít muka ničivého tornáda. Skvělé gesto!

Organizace a lidé kolem

Fotbalový turnaj v DubíZdroj: Slávek Dubský

Organizační parta Jiří Janeček, Jaromír Šťásek, Michal Valenta, Jakub Klaban a Roman Hruška. Akčním členem byl hlavně Roman Hruška, který zařizoval, organizoval, řešil problémy a předával ceny. Výhodou tohoto člověka je nejen jeho nevšední organizační talent, ale i schopnost dávat o sobě vědět, takže není těžké ho najít, když je potřeba ho najít … stačí jít za jeho hlasem.

Tradičním hlasem turnaje byl opět moderátor Renda Šťastný, který provedl týmy celým turnajem, hlásil všemožné informace, například vzýval děti, aby si došly pro vychlazené nakrájené melouny. I o dění na hřišti měl dokonalý přehled, o čemž svědčí jeho časté dotazy na identifikaci střelce právě vstřeleného gólu.

Rozhodčí

Fotbalový turnaj v DubíZdroj: Slávek Dubský

Na turnaji byli čtyři, kteří se střídali na pozicích v systému, který jsem nezjišťoval. Udělili několik žlutých karet, ale tipnul bych, že více jich bylo za nepřiměřené nadávky hráčů než za ostré fauly. Červenou neudělili ani jednu. Zápasy řídili s přehledem a v pohodě, s čím by asi někteří hráči nesouhlasili, neboť občas (zbytečně) tekly nervy. Ale rozhodčí jsou potřeba, takže se na turnaj dostavil Ivan Kuriljak, Milan Karman. Martin Chalupa a Michael Klobása.

Velký obdiv a poděkování patří armádě nejmenovaných lidí, kteří se starali o chod celého turnaje. Ať už stáli u píp, grilu, obědů nebo mimo fotbalových aktivit. Nejenže v tom vedru pracovali, ale byli neustále příjemně naladěni, a dokonce se i usmívali. A teď pozor, velká část z nich pracovala zadarmo! Je to už staré a nemá se to používat, já to přesto použiji: Klobouček!

Zdravotní zabezpečení obstarala Andrea Bratschaedlová, ale naštěstí jsem jí v akci neviděl. Tak mě napadlo, že to je jediný člověk turnaje, u kterého je dobré, když nepracuje. Samozřejmě myšleno tak, že když nepracuje, nikdo není zraněn.

Jako posledního bych zmínil fotografa, který se snažil po celou dobu turnaje zachytit celou dobu turnaje. Výsledkem je nejen jeho spálená hlava od sluníčka, ale několik stovek fotografií, tu hůře, tu lépe, zachycující dění nejen na hřišti. Slávek Dubský stříhá video a dokonce píše i tento článek. Jemu poděkování nepatří, neb tam vypil tolik limonád, že by asi měl i něco platit. Což však striktně odmítá!

Kompletní album možno najít na: https://mira18.rajce.idnes.cz/Covid_Cup_2021_Rudolfka/

Výsledky turnaje

Fotbalový turnaj v DubíZdroj: Slávek Dubský

Přestože se tvrdí, že hlavní je možnost si zahrát a pobavit se, tak se prostě hrálo o co nejlepší výsledek. Někdo musí být první, někdo poslední. Ale jak se říká: Není důležité se zúčastnit, ale vyhrát! Nebo to je obráceně? To je jedno. Každopádně, super, že se týmy zúčastnily.

Pořadí týmů:

SK Dubí

FK Novosedlice

TJ Slovan Sobědruhy

TJ Hvězda Trnovany

TJ Sokol Suché

TJ Sokol Háj

TJ Baník Zábrušany

TJ Sokol Bořislav.

Předávala se i ocenění jednotlivcům:

- střelcem turnaje se jasně stal Daniel Vorel z týmu Novosedlice za úctyhodných 13 gólů. V jednom zápase dokázal nastřílet pět gólů (góly v utkání 5+1+4+3).

- nejlepším hráčem byl vyhlášen Marek Mišák ze Sobědruh za vynikající práci v obraně, navíc jako stoper výrazně podporoval útok! Malá poznámka: dle slov předávajících to byl člověk, který byl hodně dojat tímto oceněním!

- nejlepším brankářem byl oceněn místní Martin Fričl, tedy hráč SK Dubí, za kvalitní výkon ve všech zápasech. Svůj výkon korunoval nejen chycenou penaltou v zápase, ale i jasným podílem na úspěšně zvládnutých penaltových rozstřelech. A hlavně inkasoval nejméně gólů.

- i když to není cena pro jednotlivce, tak cti převzít vítězný pohár se dostalo (komu jinému?!) Lukášovi Doležálkovi, který ho nesl nejen svým jásajícím spoluhráčům, ale i pomyslně svému otci, kterému byl tento turnaj věnován.

Závěr

Je pravděpodobné, že pokud bude příští rok doba normální a fotbalové soutěže se rozběhnout na plné pecky, tak tento turnaj se nebude moci uskutečnit. Alespoň v této délce a na jednom hřišti. Přesto - byly to dva a půl perných dní, ale stálo to za to!

Slávek Dubský