FOTO: V Teplicích byla báječná kulisa. Fandilo se i za nepříznivého stavu

Nadšení dětští fanoušci sledovali na teplických Stínadlech v pondělí v podvečer přátelský zápas české fotbalové reprezentace do 20 let proti vrstevníkům z Anglie. Díky velmi dobré marketingové práci vedení FK Teplice do hlediště severočeské sportovní bašty dorazilo přes 3 tisíce diváků. Především na začátku duelu vytvořili parádní atmosféru. Celek z Ostrovů byl ale lepší, jejich euforii částečně zchladil. Nakonec Anglie vyhrála přesvědčivě 5:0.

Před parádní kulisou se hrál v Teplicích zápas U20 mezi ČR a Anglií. Ostrované vyhráli 5:0. | Foto: Deník/František Bílek

V Teplicích se fandilo i za nepříznivého stavu. „Takovou atmosféru jsem na reprezantaci dvacítek v Čechách ještě nazažil. Určitě Teplice doporučím i reprezentačním kolegům pro konání podobných utkání," vysekl „sklářům" poklonu hlavní kouč reprezentace do 20 let Jiří Žilák. „Hrálo se nám parádně. Chtěli jsme dát pro fanoušky aspoň jeden gól. Škoda, že se to nepovedlo," mrzelo stopera Šimona Gabriela, který na Stínadlech v minulosti působil. „Tolik lidí jsem tu na lize nezačil," dodal. Do Teplic se vrátil jako reprezentační asistent i nedávno vyhozený Radim Kučera. Čeští fotbalisté dostali lekci z produktivity. „Do nějaké 70. minuty jsme byli vyrovnaným soupeřem. Poté jsme ale náš výkon devalvovali slepenými góly. Výsledek vypadá hrozně," řekl Žilák. Česko – Anglie 0:5 (0:1)

Branky: 15. Azeez, 49. Stansfield, 70. Anjorin, 76. Suchomel vl., 83. Hill. ŽK: Azeez. Rozhodčí: Klíma - Hurych, Leška. Diváci: 3645. Česko: Stejskal – Hošek (81. Koželuh), Gabriel Š., Vlček (61. Pojezný), Suchomel – Pudhorocký (81. Jonáš), Křišťan (34. Icha) – Novák (81. Douděra), Ryneš (61. Tkáč), Jaroň (61. Šebrle) – Krobot (61. Smékal). Anglie: Trafford (82. Cox) - Hayden, Lawrence, Clarkson, Wood (46. Hill), Branthwaite, Rak-Sakvi (56. Philogene-Bidace), Stansfield (71. Greenwood), Anjorin (72. Bate), Rogers.