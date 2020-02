Krupská sportovní hala byla přes zimu strategickým místem pro Mariana Slámu, pořadatele halových fotbalových turnajů. Se svou partou zimní podniky pro mládež připravuje už 15 let. Od začátku prosince minulého roku do konce února se pod hlavičkou „Slámičovy halové turnaje“ konalo 7 podniků ve čtyřech kategoriích (mladší a starší přípravka, mladší a starší žáci), zúčastnilo se jich 60 týmů, 576 hráčů. Rozdáno bylo 294 medailí, 136 diplomů, 60 dortů a spoustu jiných cen – od míčů, chráničů, rukavic po fotbalové časopisy, čokolády nebo přívěšky.

Slámičovy fotbalové turnaje | Foto: Deník/František Bílek

„Turnaje pořádáme 15 let. Nejprve byly pod hlavičkou TJ Hvězda Trnovany, poté TJ Krupka. Nyní mají nově název Slámičovy fotbalové turnaje, spolupořadatelem je TJ Krupka. Těší mě ohlasy trenérů, hráčů a jejich rodičů. Podle nich soudím, že se nám turnaje povedly. Nikdo se nezranil, to je nejdůležitější. Nejlepší atmosféra byla při semifinálových a finálových zápasech, to řvala celá hala,“ líčí Sláma.