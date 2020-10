Tepličtí fotbalisté se v týdnu dokázali vypořádat s pohárovými nástrahami a po výhře 3:1 nad třetiligovým Chlumcem nad Cidlinou postoupili do 4. kola MOL Cupu.

„Splnili jsme úkol, ale závěr byl zbytečně nervózní. Jsou to takové ty pohárové zápasy se soupeřem, který je kvalitní a bojovný. Ale zvládli jsme to, takže dobrý,“ oddechl si trenér Stanislav Hejkal.

Kouče „sklářů“ ale naštvalo, že jeho tým nedokázal ve druhé půli dorazit domácí gólem na 4:0. Šancí na to bylo požehnaně. „To je přesně ono – zodpovědnost k mužstvu, zodpovědnost k výsledku. Místo toho, abychom přidali další góly, nechali jsme soupeře snížit a tomu narostla křídla. Jsem hlavně rád, že jsme postoupili, hřiště bylo ve špatném stavu, vysoká tráva, bahno…“

Radost z postupu ale kalí zranění Aloise Hyčky. „Na levém beku vypadal dobře. Teď musíme vymyslet, koho tam dát.“ Jednou z variant je Matěj Radosta. „Zkoušíme různé hráče. Uvidíme, jestli on bude varianta pro Opavu, nebo změníme systém,“ zauvažoval nahlas Hejkal.

Sobotní ligové utkání ve Slezsku bude pro Severočechy velmi důležité. „Čeká nás důležitý zápas. Musíme dobře zregenerovat a dobře k tomu přistoupit. V poháru jsme nespekulovali a postavili to tak, jak bychom to viděli směrem k sobotě. Jestli si někteří hráči řekli o místo, to si nechám pro sebe.“

Slezané na tom nejsou dobře, z pěti ligových duelů mají na svém kontě jen dva body. "Je to strašně málo," ví brankář Opavy Vilém Fendrich. "Umíráme na krásu. Chci větší tlak ve vápně," nabádá před střetnutím se Severočechy kouč domácího celku Radoslav Kováč.

Teplice můžou v Opavě nastoupit i s Davidem Heidenreichem. Mladému stoperovi byl zrušený odvolací komisí fotbalové asociace jednozápasový trest za vyloučení na Slavii. Mimo hru jsou naopak Paradin, Nazarov a Řezníček. Prvního trápí přetržený meniskus, Nazarov s Řezníčkem léčí svalová zranění. "Je to u všech na delší dobu," štve Hejkala.