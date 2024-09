Zpátky na fotbal! Minulý víkend pro špatné počasí museli fandové kopané na Teplicku abstinovat, protože vydatné deště a vítr odkládaly zápasy. O tomto víkendu se vše vrací do starých kolejí a hráči zase vyběhnou na hřiště. Přinášíme tradiční přehled, který vám napoví, kam vyrazit za fotbalem.

Na Teplicku bude v sobotu bezesporu jedničkou prvoligový duel sklářů s Baníkem Ostrava, na Stínadlech je výkop v 16 hodin. Tepličtí půjdou do akce po třech dlouhých týdnech, po reprezentační přestávce totiž byl jejich duel v Plzni odložený.

„Odpočinuli jsme si po té první části sezóny, teď už jsme se naplno přepli na Baník. Kluci, kteří měli dlouhodobé problémy, již vesměs individuálně trénují, další hráči se zapojili naplno," těší Ondřeje Prášila, asistenta hlavního kouče Zdenka Frťaly.

Sdružení fanoušků Tepličáci ve spolupráci s FK Teplice pořádá sbírku ve prospěch lidem, které postihly ničivé povodně. Fanoušci můžou přispět libovolnou finanční částkou na účet 6684328003/5500 (do zprávy je potřeba uvést heslo POVODNĚ) nebo během duelu s Ostravou hodit do choreoboxu zálohované kelímky; zisk z kelímků půjde rovněž na povodně. Třetí možností je vhození peněz do kasičky ve fanshopu na ochozu.

Chance liga:

Teplice – Ostrava (sobota, 16.00)

Chance Národní liga:

Varnsdorf – Olomouc B (neděle, 16.30)

3. česká fotbalová liga, skupina A:

Chomutov – Hostouň (pátek, 19.00)

3. česká fotbalová liga, skupina B:

Teplice B – Zápy (neděle, 10.00), Brozany – Most Souš (neděle, 16.30)

4. česká fotbalová liga, skupina B:

Ústí n. L. mládež – Mariánské Lázně (sobota, 10.15), Ostrov – Štětí (sobota, 16.30)

Krajský přebor:

Modlany – Žatec, Litoměřicko – Louny, Oldřichov - Srbice (sobota, 10.30), Dobroměřice – Ledvice (sobota, 14.00), Bílina – Černovice (sobota, 15.00), Proboštov – Jílové, Junior Děčín – Neštěmice (sobota, 16.30), Most Souš B - Kadaň (neděle, 15.00)

I. A třída:

Krupka – Libouchec, Lenešice – Dušníky (sobota, 10.30), Pokratice – Horní Jiřetín (sobota, 14.00), Litvínov – Strupčice, Bohušovice – Klášterec, Ervěnice Jirkov – Lovosice (sobota, 16.30), Spořice – Rumburk (neděle, 14.30), Nové Sedlo – Roudnice (neděle, 16.30)

I. B třída, skupina A:

Lukavec – Hostovice, Trmice – Malšovice (sobota, 10.30), Chuderov – Úštěk (sobota, 10.45), Žitenice – Střekov, Litoměřicko B – Svádov, Sebuzín – Jiříkov (sobota, 13.00), Neštěmice B – Mojžíř (sobota, 13.30), Velké Březno – Heřmanov (neděle, 16.30)

I. B třída, skupina B:

Kryry – SK Dubí (sobota, 10.30), Osek – Blažim (sobota, 11.00), Chlumčany – Březno, Chlumec – Meziboří, Buškovice – Údlice, Duchcov – Málkov (sobota, 13.00), Louny B – SKP Kadaň, Černčice – Dobroměřice B (neděle, 16.30)

Okresní přebor Mostecka a Teplicka:

Kladruby – Modlany B (sobota, 10.30), Bečov – Proboštov B (sobota, 14.00), Rtyně – Ohníč, Kopisty – Oldřichov B, Soběchleby – Polerady, Trnovany – Unčín (sobota, 15.00), Košťany – Dubí (sobota, 16.30), H. Jiřetín B – Novosedlice (neděle, 16.30)

III. třída – skupina A:

Hrobčice – Ohníč B (sobota, 15.00), Háj – Louka, Duchcov B - Braňany (sobota, 16.30), Hostomice B – Obrnice (neděle, 16.00)

III. třída - skupina B:

Zabrušany - Hrob (sobota, 15), Trnovany B - Kostomlaty (neděle, 15), Lahošť - Suché, Sobědruhy - Hostomice (oba neděle, 16.30)