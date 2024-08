Na Stínadlech budou chtít tepličtí fotbalisté odčinit poslední nezdary, především pak potupnou domácí porážku 1:3 od Karviné. V neděli od 17 hodin přivítají Mladou Boleslav. „My se musíme soustředit sami na sebe a zápas vyhrát. Úplně se nedíváme na Boleslav. Samozřejmě budeme mít video, a víme že oni mají zápas v Evropě, čehož můžeme využít. Věřím, že vyhrajeme," vyhlíží nedělní duel se Středočechy zkušený hráč sklářů Lukáš Mareček.

V šlágru víkendu se opět představí Louny. Před týdnem zvládly prestižní derby v Dobroměřicích, kde vyhrály 4:2. V tabulce krajského přeboru jsou se svým nedělním soupeřem z Proboštova po třech kolech stoprocentní.

„Proboštov vede zkušený trenér a bývalý vynikající fotbalista Petr Němec, mimo jiné držitel bronzové medaile z mistrovství Evropy a zlaté medaile z olympijských her. Hrajeme v domácím prostředí a já doufám, že nám vítězné derby pomůže k tomu, aby přišlo v neděli ještě více diváků než na předchozí domácí utkání s Bílinou. Proto bych chtěl naše fanoušky touto cestou pozvat," říká trenér FK SEKO Louny Martin Vrtiška.

Proboštov hrál naposledy také derby, doma hostil Srbice. Výsledek 2:1 se zrodil už v první půli, góly vítězů dávali Kroupa a Jakub Brodský. Zkraje druhého poločasu musel Kroupa po druhé žluté kartě předčasně do sprch a domácí se bránili zoufalému tlaku Sokola. Skvělý brankář Jaroslav Kovačka ale změnu stavu nepřipustil.

„Bude to velmi těžké utkání. Louny chtějí po sestupu zpátky do divize, mají silný tým, o čemž svědčí jejich plný bodový zisk. Přál bych si je vychytat. Záleží to i na tom, jak k tomu přistoupí kluci, jestli podají stejně výborný výkon jako proti Srbicím. Pokud ano, tak si nějaké body odvezeme!" věří brankář Proboštova Kovačka.

V současné době se prý cítí v bráně velmi dobře. „Daří se mi i v osobním životě, musím zaklepat na zuby. Je to pak znát na psychice. Věřím, že v neděli do Loun dorazí co nejvíc fanoušků. Těším se na více než dobrou atmosféru a kvalitní fotbal z obou stran," dodává.

Za tahák nejnižších soutěží jsme vybrali utkání okresního přeboru mezi Novosedlicemi a Košťany. Mezi fanoušky těchto týmů to v minulosti pořádně vřelo. Možná si vzpomenete, jak před 13 lety opilý divák napadl hráče Košťan.

Košťanský Dominkk Kopřiva věří, že v sobotu (výkop je ve 14.30) mezi fanoušky bude klid, na hrací ploše ale očekává ryzí fotbalovou bitvu. „Zápasy s Novosedlicemi bývají trošku ostřejší, tak i tentokrát to asi bude dost soubojové utkání. Nám se na ně příliš nedaří, hlavně u nich. Budeme to chtít zlomit, vyhrát a podat co nejlepší výkon, tak jako pokaždé."

Novosedlice mají zkušenou obranu, v zmiňovaných soubojích málokdy prohrává. Těží z výborné zálohy, kde dobře pracují Mayerhofer a Vorel. Košťanům bude chybět střelec Lukáš Kopřiva. „Bude to oslabení. Šanci dostane Simon z dorostu, který má podle mě velký potenciál. Potřebuje se v dospělém fotbale oťukat," říká Dominik Kopřiva.

Novosedlický Jan Leibl, asistent hlavního kouče Václava Senického, prozradil, že fanoušci možná uvidí další novou posilu. Především však doufá, že „zápas bude opět v naší režii jako před týdnem v Litvínově s Kopisty. Víme, kde jsou naše přednosti i slabiny, chceme vyhrát!" burcuje.

Chance liga:

FK Teplice - Mladá Boleslav (neděle 17).

Chance národní liga:

Varnsdorf - Vyškov (neděle 17.30).

3. Česká fotbalová liga, skupina A:

Písek - Chomutov (neděle 17).

3. Česká fotbalová liga, skupina B:

Kolín - FK Teplice B (sobota 10), Most-Souš - Pardubice B (sobota 15), Ústí nad Labem - Benátky (sobota 18), Mladá Boleslav B - Brozany (neděle 10.15).

4. Česká fotbalová liga, skupina B:

Štětí - Tempo Praha, Hřebeč - Ústí nad Labem mládež (oba sobota 10.15).

Krajský přebor Ústeckého kraje:

Ledvice - Černovice (sobota 10), Kadaň - Bílina, Neštěmice - Dobroměřice (oba sobota 10.15), Oldřichov - Děčín (sobota 10.30), Žatec - Litoměřicko, Jílové - Modlany, Srbice - Most-Souš B (vše sobota 17), Louny - Proboštov (neděle 17).

I. A třída:

Rumburk - Litvínov, Nové Sedlo - Libouchec (oba sobota 10.15), Lovosice - Spořice, Horní Jiřetín - Dušníky (oba sobota 10.30), Pokratice - Bohušovice, Klášterec - Libouchec (oba sobota 14), Lenešice - Krupka (sobota 15), Strupčice - Ervěnice-Jirkov (sobota 17).

I. B třída, skupina A:

Svádov-Olšinky - Trmice (sobota 10.30), Malšovice - Žitenice (sobota 13), Hostovice - Heřmanov, Jiříkov - Chuderov, Úštěk - V. Březno, Sebuzín - Mojžíř (vše sobota 13.30), Střekov - Litoměřicko B (neděle 16), Neštěmice B - Lukavec (neděle 17).

I. B třída, skupina B:

Dubí - SKP Kadaň, Blažim - Chlumec (oba sobota 10.30), Duchcov - Černčice, Údlice - Louny B (oba sobota 13.30), Březno - Osek, Meziboří - Chlumčany (oba neděle 10.30), Málkov - Buškovice, Dobroměřice B - Kryry (vše neděle 17).

8. liga - okresní přebor:

Kladruby - Horní Jiřetín B (sobota 10.30), Novosedlice - Košťany (sobota 14.30), Bečov - Modlany B, Unčín - Soběchleby (oba sobota 15), Polerady - Rtyně, 1. FC Dubí - Oldřichov B, Ohníč - Trnovany (vše sobota 17.30), Proboštov B - Kopisty (neděle 10.15).

9. liga - III. třída, skupina A:

Braňany - Hrobčice (sobota 11), Obrnice - Louka (sobota 15), Duchcov B - Háj (sobota 17), Ohníč B - Hostomice B (neděle 11).

9. liga - III. třída, skupina B:

Suché - Trnovany B (sobota 14), Kostomlaty - Lahošť (sobota 15), Hostomice - Hrob (sobota 16.30), Srbice B - Sobědruhy (neděle 17).