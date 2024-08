Skláři hrají na Stínadlech od 17 hodin. Po porážce na Slavii se chtějí nakopnout vítězstvím. „Hráči udělali v Edenu vše pro to, aby byli úspěšní. Jako první v této sezoně dali Slavii gól, určitě se nemají za co stydět. To, že v závěru nezvládli udržet náskok, jsme si vyhodnotili. Oceněním pro nás je, že hned po zápase fanoušci tleskali v kotli a děkovali; byla to zpětná vazba a znamení, že byla odvedená dobrá práce," říká asistent hlavního kouče Zdenka Frťaly Ondřej Prášil.

„Máme teď dva domácí zápasy před reprezentační přestávkou. Prvním soupeřem je Karviná. Chceme ji porazit, je to pro nás hodně důležité utkání. Věřím, že nám pomůžou fanoušci," vyhlíží sobotní špíl záložník Robert Jukl.

Atmosféra na teplických Stínadlech | Video: Deník/František Bílek

Od 14 hodin bude bouřit útulný proboštovský stadionek. Stane se totiž dějištěm derby, k zápasu 3. kola krajského přeboru dorazí Srbice. Proboštov je první, svou sérii výher by chtěl natáhnout i v těžkém souboji se silným celkem kouče Martina Lugera. „Dobrý vstup do soutěže je na nás znát. Zahájit nový ročník úspěšně je pro každý tým důležité. Na tréninkách a v kabině panuje skvělá atmosféra. Děláme vše pro to, aby nadšení co nejdéle vydrželo. Jsme ale pokorní, nechceme usnout na vavřínech," tvrdí proboštovský fotbalista David Linda.

Co čeká od sobotního duelu? „Srbice jsou kvalitní, mají dobré fotbalisty. Čekám náročný zápas, ve kterém bude důležité proměňovat šance. Musíme přistoupit zodpovědně k defenzivní činnosti. Čekám také početnou návštěvu, z našich fanoušků jsme nadšený."

Srbice nejprve padly v Bílině, poté ale zdemolovaly Dobroměřice, daly jim osm branek. „Nám v prvním kole chybělo sedm hráčů ze základu. Byl bych překvapený, kdyby to v některých situacích nebylo vidět. Ten druhý zápas byl jiný. Měli jsme štěstí, protože do čeho jsme kopli, to nám tam spadlo. Ale důležité bylo, že jsme se do těch šancí dostávali," vrací se kanonýr Sokola Denis Egrt k prvním dvěma kolům.

Do Proboštova prý Srbice znovu nepojedou kompletní. „Jdeme do zápasu značně rozbit. Trápí nás zdravotní problémy i jiné. Psychicky bychom to ale měli zvládnout, v týmu máme dost zkušených hráčů. Čekám hodně vyrovnaný zápas, které by mohly rozhodnout individuality. Zvládne to ten tým, který bude chtít víc," myslí si ofenzivní hvězda krajského přeboru.

Atmosféra v Proboštově | Video: Deník/František Bílek

I Egrt doufá, že v hledišti bude parádní návštěva. „Přejeme si speciální atmosféru, pěknou návštěvu. Před ligou Teplice - Karviná by to pro diváky mohl být dobrý zážitek. Tohle bývají vyhecované duely. Snad k tomu tak přistoupí i rozhodčí a nechá hru plynout. Když se hra kouskuje, tak si jí nikdo moc neužívá.

CHANCE LIGA:

FK Teplice – Karviná (sobota, 17)

CHANCE: NÁRODNÍ LIGA:

Líšeň – Varnsdorf (sobota, 17)

3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA A:

Chomutov – Táborsko akademie (pátek, 18)

3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA B:

Jablonec B – Ústí nad Labem (sobota, 10.15), Česká Lípa – Most Souš (sobota, 17), Brozany – Ústí nad Orlicí (neděle, 17)

4. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA B:

Mariánské Lázně – Štětí (sobota, 13.30), Ústí nad Labem mládež – Újezd Praha (neděle, 10.15)

Krajský přebor

3. kolo, 24. 8. ž 25. 8.:

Modlany - Kadaň, Černovice - Jílové (oba sobota 10.30), Proboštov - Srbice (sobota 14), Bílina - Neštěmice, Ledvice - Žatec, Dobroměřice - Louny (vše sobota 15), Děčín - Litoměřicko (sobota 17), Most-Souš B - Oldřichov (neděle 15).

I. A třída

3. kolo, 24. 8. a 25. 8.:

Nové Sedlo - Strupčice (sobota 10.15), Krupka - Klášterec (sobota 10.30), Litvínov - Lenešice, Bohušovice - Ervěnice-Jirkov, Dušníky - Pokratice, Libouchec - Rumburk (vše sobota 17), Spořice - Horní Jiřetín (neděle 14.30), Roudnice - Lovosice (neděle 17).

I. B třída, skupina A

3. kolo, 24. 8. a 25. 8.:

Lukavec - Svádov-Olšinky, Trmice - Jiříkov (oba sobota 10.30), Chuderov - Sebuzín (sobota 10.45), Žitenice - Úštěk, Mojžíř - Litoměřicko B (oba sobota 13.30), Hostovice - Úštěk (neděle 16), V. Březno - Neštěmice B, Heřmanov - Malšovice (oba neděle 17).

I. B třída, skupina B

3. kolo, 24. 8. a 25. 8.:

Kryry - Blažim, Dubí - Březno (oba sobota 10.30), Chlumec - Málkov, Chlumčany - Údlice (oba sobota 13.30), SK Kadaň - Meziboří (neděle 10.30), Buškovice - Duchcov (neděle 13.30), Černčice - Osek, Louny B - Dobroměřice (oba neděle 17).

8. liga - Olpe plus - okresní přebor

3. kolo (2. hrané), 24. 8. a 25. 8.:

Bečov - Kladruby (sobota 14), Rtyně - Proboštov B, Kopisty - Novosedlice (oba sobota 15), Košťany - Unčín, Soběchleby - Modlany B, 1. FC Dubí - Ohníč (vše sobota 17.30), Oldřichov B - Polerady (neděle 10.30), H. Jiřetín B - Trnovany (neděle 17).

8. liga - GKR holding - III. třída, skupina A

3. kolo (2. hrané), 24. 8. a 25. 8.:

Obrnice - Ohníč B, Louka - Braňany, Hrobčice - Duchcov B (vše sobota 15), Háj - Hostomice (neděle 17.30).

8. liga - GKR holding - III. třída, skupina B

3. kolo (2. hrané), 24. 8. a 25. 8.:

Hrob - Suché (sobota 10.30), Sobědruhy - Lahošť, Hostomice - Kostomaty (oba sobota 16.30), Zabrušany - Srbice B (neděle 17.30).