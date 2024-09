Teplické ženy totiž ve druhé nejvyšší soutěži předvádí skvělé výkony. Čtyřikrát vyhrály a v tabulce jim patří druhé místo za vedoucí Ostravou, která však hrála už pět duelů.

V sobotu od 14.30 hodin se sklářky představí na stadionu v Dubí - Bystřici svým fanouškům v utkání proti Českým Budějovicím, kterým patří třetí příčka. „Rozhodně chci, abychom šli do zápasu sebevědomě a s tím, že nebudeme čekat, co se stane a co soupeřky udělají. Máme nějakou tvář, určité věci se nám v minulých zápasech dařily, ty musíme do duelu aplikovat. Jen doufám, že si holky uvědomují, že jsme druzí v tabulce a že nemůžeme říkat, že nemáme co ztratit a že máme bodově nahráno," upozorňuje trenér Tomáš Netymach.

V čem tkví kouzlo jeho celku? „Nedostáváme hloupé góly, které holky v minulosti srážely. Už nelétají míče přes naši obranu, ani skrz neprostrčíte tak snadno míč, po střele ze 40 metrů nerozehráváme z půlky. Ano, výrazně jsme zlepšili obrannou fázi a k tomu se nám rozchytala gólmanka a víme, že když už je problém, ještě tam máme jí. Je to nastavení holek, obětavosti a práci celého týmu směrem do defenzivy. Dny otevřených dveří do naší obrany skončily, díky tomu jsme schopni vyhrávat zápasy, ve kterých nejsme lepší a které by třeba holky loni prohrály.“

CHANCE LIGA:

Pardubice – Teplice (sobota 16.00)

2. LIGA ŽEN:

Teplice - Česko Budějovice (Dubí - Bystřice, sobota 14.30)



CHANCE:NÁRODNÍ LIGA:

Prostějov – Varnsdorf (sobota 18.00)



3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA A:

Viktoria Plzeň B – Chomutov (neděle 10.30)



3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA B:

FK Ústí nad Labem – Teplice B (pátek 18.00), Chlumec nad Cidlinou – Brozany (neděle 10.15), Most-Souš má volný los



4. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA B:

Štětí – Březová (sobota 10.15), Admira Praha B – FK Ústí nad Labem mládež (neděle 14.00)



KRAJSKÝ PŘEBOR:

Neštěmice – Litoměřicko (sobota 10.15), Modlany – Bílina, Černovice – Dobroměřice (sobota 10.30), Ledvice – Proboštov (sobota 15.00), Žatec – Srbice, Jílové – Most-Souš B (sobota 16.30), Kadaň – Junior Děčín (neděle 15.00), Louny – Oldřichov (neděle 16.30)



I. A TŘÍDA:

Rumburk – Dušníky (sobota 10.00), Nové Sedlo – Spořice (sobota 10.15), Lovosice – Pokratice-Litoměřice (sobota 10.30), Klášterec nad Ohří – Ervěnice-Jirkov (sobota 14.00), Lenešice – Bohušovice nad Ohří (sobota 15.00), Litvínov – Krupka, Libouchec – Roudnice nad Labem (sobota 16.30), Strupčice – Horní Jiřetín (neděle 16.30)



I. B TŘÍDA, SKUPINA A:

Svádov-Olšinky – Sebuzín (sobota 10.30), Malšovice – Chuderov (sobota 12.30), Žitenice – Velké Březno, Úštěk – Mojžíř (sobota 13.00), Hostovice – Trmice (sobota 16.00), Střekov – Jiříkov, Neštěmice B – Litoměřicko B, Heřmanov – Lukavec (neděle 16.30)



I. B TŘÍDA, SKUPINA B:

SK Dubí – Chlumec, Březno – Málkov (sobota 10.30), Blažim – Duchcov (sobota 13.00), SKP Kadaň – Kryry, Meziboří – Buškovice (neděle 10.30), Údlice – Černčice, Chlumčany – Louny B, Dobroměřice B – Osek (neděle 16.30)

OKRESNÍ PŘEBOR TEPLICKA (8. LIGA):

Novosedlice - Trnovany (sobota 14.30), Unčín - Kladruby, Rtyně - Kopisty, (oba sobota 15), 1. FC Dubí - Soběchleby, Ohníč - Modlany B (oba sobota 16.30), Proboštov B - Horní Jiřetín B (neděle 10.15), Oldřichov B - Košťany (neděle 10.30), Polerady - Bečov (neděle 16.30)

III. OKRESNÍ TŘÍDA (9. LIGA), SKUPINA A:

Obrnice - Duchcov B, Louka - Hostomice B, Hrobčice - Háj (vše sobota 15), Braňany - Ohníč B (neděle 11)

III. OKRESNÍ TŘÍDA (9. LIGA), SKUPINA A:

Suché - Srbice B, Hrob - Sobědruhy (oba sobota 16.30), Trnovany B - Zabrušany (neděle 15.30), Hostomice - Lahošť (neděle 16.30)