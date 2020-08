Událostí číslo jedna nastávajícího fotbalového víkendu je bezesporu šlágr okresního přeboru SK Dubí – 1. FC Dubí. Po roce se na Rudolfce opět utkají městští rivalové. Jejich vzájemný souboj v srpnu 2019 zaplnil stadionek v Bystřici více než šesti stovkami fanoušků, na jarní odvetu pak kvůli koronaviru nedošlo. V úvodním kole „eskáčko“ přivezlo bod z Hrobu, mužstvo z Pozorky pak doma přetlačilo 4:3 Košťany. Na Rudolfce se čeká znovu velká návštěva, proto pořadatelé připravují pro diváky bohaté občerstvení, které bude posílené. „Budeme mít čtyři pivní stanoviště a tři grily. Návštěvníci se můžou těšit například na klobásky z udírny, grilovanou krkovici, bílé bratwursty, masové placky, párky v rohlku, pizzy a samozřejmě na pivo jako křen,“ usmívá se Roman Hruška z SK Dubí. Připraveny také budu doprovodné soutěže a pozápasová after party s produkcí skupiny Dlouhej flám.

Fotbalový program ale odstartuje už v pátek, Modlany od 18 hodin hostí Brnou. Budou chtít dát zapomenout na domácí premiéru, ve které před týdnem překvapivě padly 2:5 s Modrou. Zajímavé také bude nedělní utkání teplického béčka, které v 11 hodin pod vedením kouče Jaroslava Kolínka nastoupí v Dubí – Pozorce proti rezerv Hradce Králové.

HRAJE SE NA TEPLICKU:

ČFL: FK Teplice B – Hradec Králové B (ne 11, Dubí – Pozorka).

Krajský přebor: Modlany – Brná (pá 18), Oldřichov – Perštejn (so 10.30), Krupka – Modrá (so 17).

I. A třída: Bílina – Roudnice (so 15), Proboštov – Rumburk (so 17).

I. B třída, skupina B: Osek – Krásný Dvůr (so 13.30).

Okresní přebor: Kladruby – Oldřichov B (so 10.30), Lahošť – Sobědruhy (so 14), Hrobčice – Proboštov B (so 15), Novosedlice – Rtyně (so 16), SK Dubí – 1. FC Dubí (so 17), Košťany – Braňany (so 17).

III. třída: Trnovany – Modlany B (so 15), Zabrušany – Havraň (so 15), Bořislav – Duchcov B (so 17.30), Suché – Polerady (so 17.30), Bílina B – Kostomlaty (so 15.30).

TÝMY Z TEPLICKA MIMO OKRES:



Liga: Pardubice – FK Teplice (ne 17, Bohemians).

Krajský přebor: Kadaň – Srbice (so 10.15).

I. A třída: Chuderov – Ledvice (so 13.30).

I. B třída, skupina A: Heřmanov – Unčín (ne 17).

I. B třída, skupina B: Březno – Duchcov (so 11), Kopisty – Ohníč (so 13.30).

Okresní přebor: Litvínov – Soběchleby (so 10), Horní Jiřetín B – Hrob (ne 17).

III. třída: Lom – Ohníč B (so 17), Bečov – Háj (so 17).