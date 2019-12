Zatímco týmy krajského přeboru mají na podzim dohráno, dvě nižší krajské soutěže se ještě hrají. V I. A třídě mají Ledvice titul podzimního mistra ve svých rukou, v I. B třídě musí Duchcov porazit Chlumčany a ještě čekat, zdali vedoucí Blažim zaváhá v Ohníči. Ledvičtí v šlágru víkendu v Bílině hostí v sobotu od půl druhé Neštěmice. Poslední kolo je na programu ve třech skupinách okresního přeboru, v neděli se na Stínadlech hraje liga, Teplice se utkají s Baníkem Ostrava. Pozor, řada zápasů byla přeložena na jiná hřiště. Například proboštovské áčko i béčko hrají na umělé trávě Stínadel, resp. Angeru.

Ledvice (v bílém) - Dobroměřice 4:1 | Foto: Deník/František Bílek

ZÁPASY NA OKRESE

FORTUNA:LIGA: Teplice – Baník Ostrava (ne 14.30).

I. A třída: Ledvice – Neštěmice (so 13.30, UMT Bílina), Proboštov – Klášterec (so 16, UMT Stínadla).

I. B třída, skupina B: Ohníč – Blažim (so 10, UMT Bílina), Duchcov – Chlumčany (so 16, UMT Bílina).

Okresní přebor, skupina A: Košťany – Havraň (so 13.30).

Okresní přebor, skupina B: Háj – Hrob (so 10.30), Kladruby – Lahošť (so 10.30), Zabrušany – Hostomice (so 13.30), SK Dubí – Ohníč (so 13.30), 1. FC Dubí – Oldřichov B (so 16, UMT Anger).

Okresní přebor, skupina C: Proboštov B – Kostomlaty (so 11, UMT Anger), Novosedlice – Soběchleby (so 13.30), Bořislav – Rtyně (so 13.30), Sobědruhy – Modlany (so 13.30, UMT Anger), Trnovany – Suché (so 14, UMT Srbice).