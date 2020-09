Tenhle víkend bude na Teplicku nabitý fotbalem! Na Stínadlech se hraje po dlouhé době ligové utkání, které je pro diváky de facto bez omezení. Na fotbal můžou diváci bez roušek, navíc jich můžou přijít do hlediště tisíce. Velké derby se hraje v Modlanech, kam dorazí Srbice, v Oseku se pak hraje další derby, Baník hostí Duchcov. V rámci oslav 100 let domácího klubu navíc čeká diváky celodenní program, od 16 hodin například uvidí zápas staré gardy Baníku a Klubu fotbalových internacionálů České republiky. Fotbalové oslavy se konají také v Proboštově, kam dorazí Amfora s Antonínem Panenkou.

Osek (v tmavě zelených dresech) - Krásný Dvůr | Foto: Deník/František Bílek

HRAJE SE NA TEPLICKU:

1. liga: FK Teplice – 1. FC Slovácko (so 17).

ČFL: FK Teplice B – Ústí nad Orlicí (pá 17).

Krajský přebor: Modlany – Srbice (so 14.30), Krupka – Perštejn (so 17). I. A třída: Proboštov – Šluknov (so 10.30), Bílina – Rumburk (so 15), Ledvice – Klášterec (so 15).

I. B třída, skupina B: Osek – Duchcov (so 13.30).

Okresní přebor: Kladruby – Novosedlice (so 10.30), Lahošť – Hrob (so 14), Sobědruhy – Proboštov B (so 14, UMT Edisonova), Hrobčice – 1. FC Dubí (so 15), SK Dubí – Soběchleby (so 17), Košťany – Rtyně (so 17).

III. třída: Trnovany – Háj (so 15), Bořislav – Ohníč B (so 17), Suché – Kostomlaty (so 17), Bílina B – Zabrušany (ne 15.30), Duchcov B – Modlany B (ne 16).

Oslavy 75 let TJ Proboštov: stará garda TJ Proboštov - Amfora (ne 10.30)