Patrně nejatraktivnější utkání uvidí Proboštov. Domácí účastník I. A třídy v sobotu od 10.30 hodin přivítá na svém útulném stadionku Srbice, jeden z nejlepších krajských týmů. Pořadatelé slibují volný vstup, zároveň hodlají znovu otevřít pro fanoušky stánek s občerstvením, čeká se příjemné fotbalové dopoledne.

Ve stejný den a čas budou mít výkopy duely Háj - Duchcov B a Oldřichov - Krupka, souboj dvou týmů krajského přeboru.

Baník Ohníč v sobotu od 15 hodin hraje doma s Ledvicemi. Půjde o střetnutí celku I. B třídy s mužstvem z I. A třídy.

V neděli se půjde na fotbal do Bíliny. Domácí patří do I. A třídy, Štětí hraje divizi. Zápas začíná v 10.30.

Fanoušci se můžou jít podívat také na mládežnickou kopanou. V sobotu od 10 hodin se hraje na Stínadlech utkání přípravek U10, Teplice se utkají s Neratovicemi. Na umělé trávě bude už od 9 hodin probíhat Bambini Cup pro kategorie U6 a U7.

Na své si přijdou i vyznavači dívčí kopané. V Hostomicích se od 13 hodin budou konat přátelské duely celků Teplic, Liberce a Plzně. Půjde o kategorii do 18 let. Děvčata v kategorii do 11 let hrají od 14 hodin přípravný duel v Duchcově s Neštěmicemi.