Pozor, nové nařízení vlády omezuje návštěvu fanoušků na stadionech. Pokud klub nedisponuje tribunou s místy na sezení, může do areálu pustit pouze padesát diváků. Pořadatelé musí pro diváky zabezpečit dvoumetrový rozestup. Místa se NESČÍTAJÍ – nelze mít 50 diváků na stání + další k sezení. Důrazně se nedoporučuje instalovat přenosná místa k sezení navíc. Do divácké kvóty se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci utkání a hráči, jsou-li nejméně 2 metry od diváků.

HRAJE SE NA TEPLICKU:

1. liga: FK Teplice – Baník Ostrava (so 16.30).

ČFL: FK Teplice B – Slovan Liberec B (ne 11, Dubí – Pozorka).

Krajský přebor: Krupka – Oldřichov (so 16.30).

I. A třída: Ledvice – Roudnice (so 15), Bílina – Šluknov (so 15).

I. B třída, skupina B: Osek – Podbořany (so 13).

Okresní přebor: Proboštov B – Hrob (so 10.15), Kladruby – Litvínov (so 10.30), Lahošť – Braňany (so 14), Sobědruhy – 1. FC Dubí (so 14, UMT ZŠ Edisonova), Hrobčice – Soběchleby (so 15), Košťany – Novosedlice (so 16.30), SK Dubí – Oldřichov B (so 16.30), Horní Jiřetín B – Rtyně (ne 16.30).

III. třída: Trnovany – Havraň (so 15), Bořislav – Polerady (so 16.30), Duchcov B – Háj (so 16.30), Modlany B – Ohníč B (ne 14), Bílina B – Suché (ne 15.30).



TÝMY Z TEPLICKA MIMO OKRES:

Krajský přebor: Kadaň – Modlany (so 10.15), Horní Jiřetín – Srbice (so 10.30).

I. B třída, skupina A: Vaňov – Unčín (so 13).

I. B třída, skupina B: Lenešice – Duchcov (so 10.15), Vroutek – Ohníč (so 10.30).

Okresní přebor: Braňany – Hrobčice (so 16.30).

III. třída: Lom – Kostomlaty (so 16.30), Bečov – Zabrušany (so 16.30).

2. liga žen: Ostrava – FK Teplice (ne 12.30).