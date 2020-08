Startuje nejen liga, ale i nižší soutěže, sportovní příznivci takmají široký výběr návštěvy některého ze stadionů. Těší se nejen na samotnou hru, ale i na to, že v hledišti pro nižší soutěže de facto neplatí žádné omezení. Samozřejmostí je také chuť na dobré pivo a klobásu, to prostě k návštěvě kopané neodmyslitelně patří.

Novinkou oproti minulé sezoně jsou dvě okresní soutěže: okresní přebor a III. třída. Týmy z Teplicka v nich změří své síly s týmy z Mostecka.

HRAJE SE NA TEPLICKU:

Krajský přebor: Modlany – Modrá (pá 18.30).

I. A třída: Ledvice – Ervěnice-Jirkov (so 15).

I. B třída, skupina A: Unčín – Junior Děčín (so 13.30).

I. B třída, skupina B: Ohníč – Údlice (so 13.30).

Okresní přebor: Proboštov B – Horní Jiřetín B (so 10.15), Soběchleby – Novosedlice (so 14), Lahošť – Kladruby (so 14), Sobědruhy – Hrobčice (so 17, UMT Edisonova), 1. FC Dubí – Košťany (so 17), Rtyně – Oldřichov B (so 17), Hrob – SK Dubí (ne 17).

III. třída: Háj – Suché (so 10.30), Bořislav – Bílina B (so 17), Duchcov B – Trnovany (so 17), Modlany B – Lom (ne 14), Ohníč B – Bečov (so 14).

TÝMY Z TEPLICKA MIMO OKRES:



Liga: Příbram – FK Teplice (so 17).

ČFL: Brozany – FK Teplice B (ne 17).

Krajský přebor: Brná – Oldřichov (so 10.30), Perštejn – Srbice (so 17), Most-Souš B – Krupka (ne 17, Most).

I. A třída: Neštěmice – Bílina (so 10.15), Černovice – Proboštov (so 14).

I. B třída, skupina B: Meziboří – Osek (ne 10.30), Chlumčany – Duchcov (ne 17).

III. třída: Polerady – Zabrušany (so 17), Havraň – Kostomlaty (so 17).