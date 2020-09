Minulý víkend si v krajském přeboru diváci pochutnali na derby Modlany – Srbice, padlo v něm devět branek (3:6)! Tento víkend, konkrétně v sobotu, jsou v nejvyšší krajské soutěži na programu hned dvě derby – Oldřichov dopoledne hostí modlanský Baník a Srbice se odpoledne utkají s Krupkou. Zajímavé utkání se hraje v okresním přeboru – v Novosedlicích, kam přijde Litvínov, se střetnou dva stoprocentní týmy.

Modlany (v zeleném) - Srbice 3:6 | Foto: Deník/František Bílek

HRAJE SE NA TEPLICKU:

Krajský přebor: Oldřichov – Modlany (so 10.30), Srbice – Krupka (so 16.30).

I. A třída, skupina A: Unčín – Bezděkov (so 13).

I. B třída, skupina B: Duchcov – Podbořany (so 13), Ohníč – Obrnice (so 13).

Okresní přebor: Novosedlice – Litvínov (so 16), Soběchleby – H. Jiřetín (so 16.30), Hrob – Sobědruhy (so 16.30), Rtyně – SK Dubí (so 16.30), 1. FC Dubí – Lahošť (so 16.30), Proboštov B – Kladruby (ne 10.15), Oldřichov B – Košťany (ne 15).

III. třída: Háj – Bořislav (so 10.30), Kostomlaty – Bečov (so 15), Zabrušany – Suché (so 15), Ohníč B – Duchcov B (ne 14), Modlany B – Bílina B (ne 14).

2. liga žen: FK Teplice – Sigma Olomoouc (ne 13).