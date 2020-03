Na Teplicku odstartují o víkendu nižší fotbalové soutěže. Největším tahákem je pochopitelně nedělní ligový duel „sklářů“ se Slováckem. Doma hraje i béčko žlutomodrých. V krajském přeboru poutá pozornost derby Krupka – Modlany. Některé celky odehrají své domácí zápasy na umělých trávách, například Oldřichov hraje zápas s Vilémovem v Bílině.

Oldřichov (v modrém) - Krupka | Foto: Deník/František Bílek

HRAJÍ DOMA

1. liga: FK Teplice – 1. FC Slovácko (ne 14.30).

ČFL: FK Teplice B – Ústí nad Orlicí (so 14.30, UMT Stínadla).

Krajský přebor: Oldřichov – Vilémov (so 10.30, UMT Bílina), Srbice – Žatec (so 14.30), Krupka – Modlany (so 14.30).

I. A třída: Bílina – Roudnice (so 15, UMT),

I. B třída, skupina A: Unčín – Chlumec (so 11).

I. B třída, skupina B: Osek – Nové Sedlo (so 11).